Мутко: «Нам нужно немного потерпеть, таков сейчас уровень сборной России»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко призвал не накалять обстановку вокруг результатов сборной России, подчеркнув, что в данный момент национальная команда находится на определенном уровне, не позволяющем ей демонстрировать футбол высокого класса.

Сегодня подопечные Станислава Черчесова в Сочи добились ничейного результата в матче с Бельгией (3:3), уступая по ходу встречи два мяча.

«Я понимаю негодование, сейчас очень много экспертов. Сейчас мы просто на таком уровне находимся, нужно просто трезво на себя смотреть.

Нам немножко нужно просто потерпеть. Возможно, раньше нужно было делать изменения. Сегодня мы уже видим слабые звенья. Тем более на уровне таких парней – когда Аксель Витсель выходит на замену, это впечатляет. Сегодня концовка матча, второй тайм – я ребятам сказал, что на полшага мы подошли к тому, чтобы вернуть доверие болельщиков. К сожалению, у нас целое поколение сейчас растет без результата. Будем делать все, чтобы он был», – сказал Мутко.

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