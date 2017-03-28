Черчесов: «Сборная России в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности, что не может не радовать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился статистическими наблюдениями после игры национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист подчеркнул, что может занести в актив работу своих подопечных.

«Мы почти в два раза превзошли соперника по интенсивности, что не может не радовать. Другое дело, что есть эпизоды, которые надо решать у чужих ворот в свою пользу, а у своих ворот нельзя давать соперникам показывать свои козыри. Общая беговая работа была больше, чем у ивуарийцев, также переиграли их на спринтах, но там преимущество небольшое — метров 200. Результат результатом — он нас не удовлетворяет, но саму работу, которая была проведена, в какой-то степени занесем в актив», — сказал Черчесов.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии в Сочи на стадионе «Фишт».