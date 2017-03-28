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  • Черчесов: «Сборная России в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности, что не может не радовать»

Черчесов: «Сборная России в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности, что не может не радовать»

28 марта 2017, 11:17
38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился статистическими наблюдениями после игры национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист подчеркнул, что может занести в актив работу своих подопечных.

«Мы почти в два раза превзошли соперника по интенсивности, что не может не радовать. Другое дело, что есть эпизоды, которые надо решать у чужих ворот в свою пользу, а у своих ворот нельзя давать соперникам показывать свои козыри. Общая беговая работа была больше, чем у ивуарийцев, также переиграли их на спринтах, но там преимущество небольшое — метров 200. Результат результатом — он нас не удовлетворяет, но саму работу, которая была проведена, в какой-то степени занесем в актив», — сказал Черчесов.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Черчесов Станислав
Комментарии (38)
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kokain1988
1490689583
Ох, Бельгия, берегись))))
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Эрк
1490690244
Может мне одному показалось, что африканцы как-то не особо двигались и не хотели излишне двигаться. Им и так хватало. И говорить об интенсивности.... ну хорошо =)
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Muhametshin
1490690844
футбол это не кто кого перебегал, это мышление и действие , чем лучше мыслишь и быстрее действуешь то победа почти в кармане, можно за весь матч провести всего одну удачную атаку и выиграть, а можно как наши, весь матч атаковать но так и не забить что у нас и происходит, соперника надо передумать а не перебегать как вы это не поймёте.
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killerman77
1490691314
сборная кот-д,ивуара по футболу встречалась со сборной России по интенсивности...
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Lester84
1490691639
Стасик, еще скажи - главное участие, а не победа!)))
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Болельщик Реал Мадрида
1490691981
Меня сильно удивляет маразм в котором сейчас прибывает Уважаемый Станислав Саламович. Какая интенсивность? Африканцы перебегали их как детей. Может он имеет в виду, тот факт, что они как идиоты бегали за ними не имея возможности мяч отобрать. Я не понимаю, почему он делает подобные заявления. Если хочет позлить общественность, то это и без его помощи делает "кривоногая" сборная. Ему с трибуны в голову, никакой тяжелый предмет не прилетал? А может сквозняк лысую голову простудил? Другого рационального и адекватного обьяснения, я не вижу!
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mialkov
1490693593
"в два раза превзошли Кот-д'Ивуар по интенсивности" и бесполезности этой интенсивности...
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Ral13
1490693736
Ну а когда интенсивность перейдёт в РЕЗУЛЬТАТ? Не количество пройденных километров нам надо, а качество!
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serppion
1490693990
Сборная по боксу собирается выезжать на соревнование. Ждут "мухача", самого легкого. Вот и он появляется. Вид ужасный. Весь в кровоподтеках, морда - сплошное месиво, рука вывихнута, ногу подволакивает. - Что случилось? - Прихожу домой, а там жена с соседом в постели кувыркается. Сосед бугай здоровый, а со спортом не дружит. Я ему хук с левой, тут же двоечку. Ухожу нырком, кроссом в челюсть и еще раз двоечку. Короче, вломил соседу. - А видок такой, будто ты огреб. - Да что вы на рожу смотрите?! Бой вел я! И по очкам его уделал!
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Байкал-Сибирь
1490699264
Бля вы что там епанулись что ли. Она превзошла только в тупости. Позорники
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