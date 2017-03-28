Сборная России сыграет в Сочи против Бельгии

Во вторник, 28 марта, сборная России в рамках товарищеского матча встретится с Бельгией. Встреча между командами пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», который был реконструирован к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Подопечные Станислава Черчесова постараются реабилитироваться перед российскими болельщиками за поражение от Кот-д'Ивуара (0:2). Хозяевам в этой игре смогут помочь восстановившиеся от повреждений полузащитники Алан Дзагоев и Денис Глушаков, тогда как у бельгийской сборной не примут участие в матче ряд игроков основного состава.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Бельгия. Начало в 19:00, не пропустите!

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