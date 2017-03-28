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  • Колосков: «В игре с Кот-д'Ивуаром сборная России показала свой уровень»

Колосков: «В игре с Кот-д'Ивуаром сборная России показала свой уровень»

28 марта 2017, 06:12
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Колосков выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова уступили своему сопернику из-за разницы в индивидуальном мастерстве.

– Можете выделить основную причину такого результата?

– Индивидуальное мастерство… Оба гола показали, что в этом смысле есть очень большой пробел. Ну просто колоссальная разница в индивидуальном мастерстве между Россией и далеко не самой сильной сборной ивуарийцев! В первом случае африканец оттер Кутепова, во втором – вообще всех обыграл, как на танцплощадке…

– То есть такая игра – потолок нашей сборной?

– Да, команда показала свой уровень. Возможно, сборная может сыграть немного лучше – за счет, может быть, другой тактики или физической подготовки. Но я вижу потолок, выше которого уже не прыгнуть.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Кот-д'Ивуар Россия
Комментарии (9)
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Icemennn
1490671669
Да хрен тебе на рыло. Наши и не играли даже, зачем жопу рвать и ноги ломать просто так. когда будут серьезные матчи, вот тогда и покажем, как мы играть умеем !!!
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Nesterenko
1490672053
Ой, молчал бы. В твои годы сборная разве лучше играла ? 2004 год в Лиссабоне не забыл?
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_HiTi_MaN_
1490672325
Вы чё затупки, только это поняли?!??!?! Ухахаха
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bumer_moscow
1490673209
Позорище.
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пряник929
1490674934
Вернись, товарищ... смени мутного...
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Супермачо
1490678465
Развал с его времен и идёт. Тот ещё был пидарюга. Уцепился за кресло, как вошь за кожух, и сам себя перевыбирал. И делал вид, что при нём всё хорошо. Теперь увидел он потолок ... Решетку им с нынешним надо увидеть.
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kachan63
1490681333
Тот случай, когда "дно" и есть "потолок", при этом снизу ещё обязательно постучат!
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zadira56
1490688517
Да нет уж.Мы ещё хуже можем играть)
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