Колосков: «В игре с Кот-д'Ивуаром сборная России показала свой уровень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Колосков выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова уступили своему сопернику из-за разницы в индивидуальном мастерстве.

– Можете выделить основную причину такого результата?

– Индивидуальное мастерство… Оба гола показали, что в этом смысле есть очень большой пробел. Ну просто колоссальная разница в индивидуальном мастерстве между Россией и далеко не самой сильной сборной ивуарийцев! В первом случае африканец оттер Кутепова, во втором – вообще всех обыграл, как на танцплощадке…

– То есть такая игра – потолок нашей сборной?

– Да, команда показала свой уровень. Возможно, сборная может сыграть немного лучше – за счет, может быть, другой тактики или физической подготовки. Но я вижу потолок, выше которого уже не прыгнуть.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.