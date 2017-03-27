Черчесов: «Матч с Бельгией не будет легче или сложнее игры с Кот-д’Ивуаром, он будет другим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об изменениях в подготовке к товарищеской встрече с Бельгией после появления информации о том, что в составе соперника не смогут выйти на поле несколько ключевых футболистов. Также специалист подчеркнул, что матч с «красными дьяволами» будет отличаться от игры с Кот-д'Ивуаром, в которой россияне уступили со счетом 0:2.

– Как-то меняли подготовку к Бельгией, узнавая при этом, что не сыграют некоторые ключевые игроки?

– Правильный вопрос. Мы готовились еще в Москве к этим играм, просматривали последние матчи соперника. Узнав, что несколько игроков выпало, сконцентрировались на последнем матче бельгийцев с Грецией. Это, думаю, правильно, потому что то, что мы планировали, смысла не было показывать. Надо смотреть больше на тех, кто тех игроков сможет заменить.

– Насколько игра против бельгийцев будет сложнее, чем с ивуарийцами? Могли бы охарактеризовать соперника?

– Не могу сказать, что игра будет сложнее или легче, но игра будет другой. Бельгийцы играют иначе, чем ивуарийцы, действуют побыстрее в плане движения мяча. Про соперника никогда нельзя забывать, под него в чем-то нужно подстраиваться в том плане, что может дать нам преимущество в игре с конкретной командой. Но нам нужно вести свою игру.

На данный момент известно, что в поединке с россиянами не примут участия полузащитники Эден Азар, Кевин де Брюйне и Маруан Феллаини, а также голкипер Тибо Куртуа.

Поединок Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.