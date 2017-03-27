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Черчесов: «Свист – это нормально. Мы должны делать выводы»

27 марта 2017, 16:46
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свист с трибун во время товарищеской встрече против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам специалиста, игрокам национальной команды нужно делать выводы.

«Раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если кто-то посчитал, что мы свою работу выполнили плохо, нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было. Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить», – сказал Черчесов.

Ближайший контрольный матч Россия проведет против Бельгии 28 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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sobaka120982
1490624168
Так как ч очень переживают за сборную России, то желаю Бельгии выйграть!!!! И это не так смертельно для товарняка,ну а у руководства в том числе и страны может что то переклинет и они одумаются что мы едим не той дорогой.... Ещё раз повторю,Бердыева в сборную!!!
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Zeff
1490624952
Черчесов, не позорься, уйди сам!
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Хотел же ставить на ничью
1490625526
Только не опоздать бы с выводами.
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Sanches 1204
1490626962
Как-то уже надоели вы,только и делаете выводы и всё
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valentin1968
1490644820
бегать уже умеют. осталось играть научиться
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hevbn 28
1490705969
Станислав Саламович прав ,но получается замкнутый круг ,болельщики свистят и не ходят на чемпионат ,потому что видят ,что игроки плохо играют,а игроки так играют потому что им свистят и не ходят на матчи.Кто то должен разрубить гордеев узел,но вот кто?
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