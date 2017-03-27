Черчесов: «Свист – это нормально. Мы должны делать выводы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свист с трибун во время товарищеской встрече против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам специалиста, игрокам национальной команды нужно делать выводы.

«Раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если кто-то посчитал, что мы свою работу выполнили плохо, нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было. Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить», – сказал Черчесов.

Ближайший контрольный матч Россия проведет против Бельгии 28 марта.