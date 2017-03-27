Гризманн отказался комментировать возвращение Бензема в сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отказался комментировать возможное возвращение в стан национальной сборной Франции форварда «Реала» Карима Бензема. Напомним, что он не выступает за Францию с октября 2015 года из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна.

«Ситуация по Бензема? Все еще впереди. Уже многое было сказано, мне нечего добавить по этому поводу.

Сейчас я думаю лишь о том, чтобы помогать национальной команде своей результативной игрой», – приводит слова Гризманна La1.

Напомним, французские болельщики приняли участие в голосовании, по результатам которого 78 процентов высказались против возвращения Бензема в сборную. 19 процентов проголосовали за возвращение нападающего, а три процента не смогли сделать выбор.