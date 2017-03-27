Харт: «Англия хочет поехать в Россию»

Голкипер сборной Англии Джо Харт поделился наблюдениями от домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (2:0). Вратарь подчеркнул, что его команде пришлось столкнуться с сильным соперником.

«Не думаю, что мы провели сегодня выдающийся матч, но нам удалось тогда, когда мы этого хотели. Литва – сильная команда, нужно отдать им должное.

Конечно, мы хотели выиграть более уверенно, но не смогли. Главное, что победили. Англия находится на первом месте и хочет поехать в Россию», – приводит слова Харта ITV.

После пяти туров квалификации ЧМ-2018 сборная Англии лидирует в группе F, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.