Фернандес: «Я достаточно хорошо понимаю русский язык, но мне сложно говорить»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о своих познаниях в русском языке. По словам 26-летнего футболиста, из-за сложного произношения ему тяжело говорить.

Напомним, летом 2016 года бразилец получил паспорт гражданина РФ, однако пока не дебютировал в российской сборной.

Ранее сообщалось, что Фернандес не примет участия в товарищеском матче против Бельгии, который пройдет 28 марта в Сочи.

– Черчесов сказал, что вы неплохо говорите на русском языке и все понимаете. Почему пока стесняетесь давать интервью на русском?

– Я понимаю вас достаточно хорошо, но мне сложно говорить. Сложное произношение. Хочется изъясняться получше, чтобы вы меня понимали, поэтому пока все-таки с переводчиком.