Отбор на ЧМ-2018. Португалия разгромила сборную Венгрии, Роналду оформил дубль

В рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Португалии на своем поле крупно переиграла Венгрию. Дублем у хозяев отметился Криштиану Роналду, забивший свой 70-й мяч за национальную команду.

Таким образом, Португалия находится на второй строчке в группе B, Венгрия – третьи.

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Португалия – Венгрия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Невеш, 32; 2:0 – Роналду, 36; 3:0 – Роналду, 65.

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