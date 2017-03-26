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    Отбор на ЧМ-2018. Португалия разгромила сборную Венгрии, Роналду оформил дубль

    В рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Португалии на своем поле крупно переиграла Венгрию. Дублем у хозяев отметился Криштиану Роналду, забивший свой 70-й мяч за национальную команду.

    Таким образом, Португалия находится на второй строчке в группе B, Венгрия – третьи.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 5-й тур

    Португалия – Венгрия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Невеш, 32; 2:0 – Роналду, 36; 3:0 – Роналду, 65.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2017 00:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 26 марта 2017, 09:29

      Роналду молодец!

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 марта 2017, 09:28

      А ведь лучший бомбардир отбора. 1,8 мяча за матч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 марта 2017, 01:17

      Рон сегодня выдал отличный матч!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 марта 2017, 00:53

      Роналду как всегда -Молодец!!!

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 марта 2017, 00:45

      Роналду красава шедеврально забил два мяча :-)

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 марта 2017, 00:43

      уверенная победа португалов!!!

      0
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