Агент: «Никаких предложений от «Арсенала» по Турану не поступало»

Агент Ахмет Бюлют, представляющий интересы хавбека «Барселоны» Арда Турана, подчеркнул, что «Арсенал» не обращался к нему с официальным предложением по поводу 30-летнего игрока.

«В настоящее время никакого предложения нет, сейчас не о чем говорить. «Арсенал» со мной не связывался. Как я уже говорил, Туран счастлив в «Барселоне», – сказал Бюлют.

Ранее сообщалось, что «канониры» могут приобрести турка в летнее трансферное окно за 25 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Туран принял участие в 29-ти матчах, записав в свой актив 13 голов и семь результативных передач.