Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Никаких предложений от «Арсенала» по Турану не поступало»

    Агент Ахмет Бюлют, представляющий интересы хавбека «Барселоны» Арда Турана, подчеркнул, что «Арсенал» не обращался к нему с официальным предложением по поводу 30-летнего игрока.

    «В настоящее время никакого предложения нет, сейчас не о чем говорить. «Арсенал» со мной не связывался. Как я уже говорил, Туран счастлив в «Барселоне», – сказал Бюлют.

    Ранее сообщалось, что «канониры» могут приобрести турка в летнее трансферное окно за 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Туран принял участие в 29-ти матчах, записав в свой актив 13 голов и семь результативных передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2017 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11