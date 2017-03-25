Швайнштайгер прошел медобследование для «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, который подпишет контракт с «Чикаго» по завершении сезона, прошел медицинский осмотр для североамериканского клуба, информирует пресс-служба «Файр». Обследование, на котором присутствовал представитель «Чикаго», прошло в одной из клиник Мюнхена.

По информации СМИ, 32-летний игрок заключит соглашение на один год с возможность продления еще на сезон. Его зарплата составит около 4,5 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Швайнштайгер провел за манкунианцев всего четыре встречи, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.