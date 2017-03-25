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    Швайнштайгер прошел медобследование для «Чикаго Файр»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, который подпишет контракт с «Чикаго» по завершении сезона, прошел медицинский осмотр для североамериканского клуба, информирует пресс-служба «Файр». Обследование, на котором присутствовал представитель «Чикаго», прошло в одной из клиник Мюнхена.

    По информации СМИ, 32-летний игрок заключит соглашение на один год с возможность продления еще на сезон. Его зарплата составит около 4,5 миллиона долларов.

    В нынешнем сезоне Швайнштайгер провел за манкунианцев всего четыре встречи, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 19:04

      эх, зря ушел в англию... всего 32 года, а он в америку..

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      Рейтинг: +201

      falanor 25 марта 2017, 15:46

      поразительно насколько разные у футболистов организмы. Криро вон тоже 32 так он еще оч неплох в Реале. Ибра, Роббен, Иньеста, Модрич и список можно продолжать оч долго. по большому счету лучшие футболисты планеты сейчас все те кому за 30. а тут человек вроде был лидеров в Баварии но ему только 32 а он уже года два назад как закончил карьеру....

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > I_R_O_N_M_A_N 25 марта 2017, 23:10

      Будем откровенны, из Баварии его выжил лысый физрук, выбери немцы другого тренера, ещё бы играл Басти в Баварии, став капитаном после этого сезона

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