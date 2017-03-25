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    Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов»

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальной команде будет придется непросто в контрольном матче против Бельгии, учитывая проблемы в обороне. По его мнению, игра с «красными дьяволами» может обернутся для россиян разгромом.

    «Если учесть насколько неуверенно сыграла команда в обороне с ивуарийцами, противостоять бельгийцам при такой игре будет очень сложно. В сборной Бельгии очень много игроков топ-уровня, с такой игрой в обороне от них можно пропустить очень много голов.

    Другое дело, что сам статус соперника, я надеюсь, поможет ребятам собраться, настроиться, сыграть более сконцентрировано в защите, чем это было вчера. Будем верить в то, что тренер примет правильное решение, будем болеть за нашу команду», – сказал Булыкин.

    Напомним, вчера, 24 марта, сборная России потерпела поражение в товарищеской встрече от Кот-д'Ивуара (0:2). Поединок с Бельгией состоится во вторник, 28 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    25.03.2017 14:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 марта 2017, 10:29

      Димасик, ты лучше 1:7 вспомни, причем не в товарищеском матче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 18:51

      если "какое то говно из чемпионшипа продавил нашу оборону плечом", как сказал классик, то страшно представить, что с ней сделают азар, мертенс и наинголлан...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 марта 2017, 18:44

      полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 марта 2017, 18:23

      0:13 после первого тайма... ГазМяс!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 25 марта 2017, 18:10

      легенда атаки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 17:52

      Всё хорошо ,всё идёт по плану!Позор на кубке - и Бердыев у руля!Вперёд Россия!

      3
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      Рейтинг: +30

      JoiS > Gullit 76 26 марта 2017, 08:36

      Слушайте: а петицию еще не запускали по поводу увольнения Черчесова и приглашения в сборную Бердыева??? При Бердыеве, мне кажется сами футболисты себя уверенней чувствовать будут, так как пожалуй уже каждый знает, что вокруг Бердыева какой-то шарм удачи..)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > JoiS 26 марта 2017, 08:46

      Пока не слышал,но мне кажется после ожидаемого позора на кубке будет обязательно!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 марта 2017, 17:44

      Вы кучка зажравшихся недоносков!
      С такой игрой , лично я буду болеть за Бельгию! Вы позорите Великую Страну!!!

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds 25 марта 2017, 17:38

      Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов»
      _________________________________________________
      А сколько с такой атакой и полузащитой забьёте???

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 марта 2017, 17:28

      РОСИИЯ выиграет в два мяча

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Мясной Упырь 25 марта 2017, 17:28

      В свои ворота, может быть, может быть!

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > Мясной Упырь 25 марта 2017, 17:31

      Она быстрее в попку даст

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Мясной Упырь 25 марта 2017, 18:13

      Самому не смешно там в обороне не кому находица пусть здадут кубок конфедерации и будут наигрывать молодеж к чемпионату мира 2018 года ,а если и там будут бегать пенсианеры то дальше сортира нам не выйти

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      Рейтинг: +800

      forward33 25 марта 2017, 17:18

      Сейчас уже очевидно, нужно было ставить Бердыева, он игру бы поставил.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > forward33 25 марта 2017, 17:28

      Как можно поставить игру в команде, которая по уровню мастрства, даже с дворовой командой достойно не сыграет! Это все равно, что учить прудового карася, тапочки тебе приносить!

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