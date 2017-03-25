Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальной команде будет придется непросто в контрольном матче против Бельгии, учитывая проблемы в обороне. По его мнению, игра с «красными дьяволами» может обернутся для россиян разгромом.

«Если учесть насколько неуверенно сыграла команда в обороне с ивуарийцами, противостоять бельгийцам при такой игре будет очень сложно. В сборной Бельгии очень много игроков топ-уровня, с такой игрой в обороне от них можно пропустить очень много голов.

Другое дело, что сам статус соперника, я надеюсь, поможет ребятам собраться, настроиться, сыграть более сконцентрировано в защите, чем это было вчера. Будем верить в то, что тренер примет правильное решение, будем болеть за нашу команду», – сказал Булыкин.

Напомним, вчера, 24 марта, сборная России потерпела поражение в товарищеской встрече от Кот-д'Ивуара (0:2). Поединок с Бельгией состоится во вторник, 28 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.