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  • Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов»

Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов»

25 марта 2017, 14:26
27

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальной команде будет придется непросто в контрольном матче против Бельгии, учитывая проблемы в обороне. По его мнению, игра с «красными дьяволами» может обернутся для россиян разгромом.

«Если учесть насколько неуверенно сыграла команда в обороне с ивуарийцами, противостоять бельгийцам при такой игре будет очень сложно. В сборной Бельгии очень много игроков топ-уровня, с такой игрой в обороне от них можно пропустить очень много голов.

Другое дело, что сам статус соперника, я надеюсь, поможет ребятам собраться, настроиться, сыграть более сконцентрировано в защите, чем это было вчера. Будем верить в то, что тренер примет правильное решение, будем болеть за нашу команду», – сказал Булыкин.

Напомним, вчера, 24 марта, сборная России потерпела поражение в товарищеской встрече от Кот-д'Ивуара (0:2). Поединок с Бельгией состоится во вторник, 28 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Булыкин Дмитрий
Комментарии (27)
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пряник929
1490443056
У меня ощущение, что районная команда с Кубани также размажет такую сборную, потому что они за свою и за честь района будут биться... А эти за кого, за чью честь ....
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MaxiUs
1490443085
Вкатят столько сколько необходимо для повода отставки мутко и тренера.примерно 5 голов.
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slavko33002
1490445945
Почему все думают что Россия топ команда? Переключите себя уже , они ниже уровня среднеевропейских команд.Перестаньте слюни пускать, что Кот-дИвуару проиграли.Такая планка не по силам России.
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forward33
1490451519
Сейчас уже очевидно, нужно было ставить Бердыева, он игру бы поставил.
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Мясной Упырь
1490452092
РОСИИЯ выиграет в два мяча
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Eds
1490452690
Булыкин: «С такой игрой в обороне россияне могут пропустить от Бельгии очень много голов» _________________________________________________ А сколько с такой атакой и полузащитой забьёте???
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4agaaa
1490453083
Вы кучка зажравшихся недоносков! С такой игрой , лично я буду болеть за Бельгию! Вы позорите Великую Страну!!!
Ответить
Gullit 76
1490453557
Всё хорошо ,всё идёт по плану!Позор на кубке - и Бердыев у руля!Вперёд Россия!
Ответить
clausmensen
1490454650
легенда атаки
Ответить
mihail200606
1490457113
если "какое то говно из чемпионшипа продавил нашу оборону плечом", как сказал классик, то страшно представить, что с ней сделают азар, мертенс и наинголлан...
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