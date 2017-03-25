Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол. Так плохо не было никогда»

Абсолютно согласен. Футбол - это как лакмусовая бумажка: что в стране, то и в футболе. Такого, что творится сейчас в России, тоже никогда за всю историю не было.
Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.
«Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».