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  • Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол. Так плохо не было никогда»

Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол. Так плохо не было никогда»

25 марта 2017, 07:36
36

Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.

«Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Twitter
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Уткин Василий
Комментарии (36)
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Kollljan
1490418175
Было видно с самого начала матча. Это когда минут пять наши игроки перепасовывали мяч возле своей штрафной. Люди не знали что делать с мячом. Какую игру ставит Черчесов не понятно.
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BarStep
1490418795
Матч не смотрел., результат вижу - стремительно падаем дальше в низ. При этом в рейтинге на клубном уровне мы шестые, а на уровне сборных уже шестидесятые... парадокс? Наверное да, но если учесть, что легионеры нашего чемпа, мягко говоря средней руки с завышенными зарплатами, тогда наши - ниже среднего уровня с неоправданными зарплатами, и способны хоть что то делать толковое на поле только в подъигрыше этим самым легионерам. Вывод: мы доварились в собственном соку до состояния каши размазни... ни ума, ни чести.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1490419768
Расплата за плодотворную работу Мутко.
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Niepel
1490423896
За свои 50 лет болельщицкого стажа первый раз слышу, чтобы наши болельщики кричали чужим игрокам : "Молодцы!"
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Павел Амурский
1490424488
Рыба гниет с головы. Убрать из сборной весь спартак и будет не так плачевно, насильственное внедрение спартака приведет к непоправимым последствиям.
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lekseij2007
1490424727
Реально такой чудовищной стороной не помню ранее.
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Dominator777
1490426481
Такое впечатление, что наши игроки вышли не играть, а отбывать трудовую повинность, за которую еще им и "бешеные" деньги платят: самоотдачи никакой, по полю пешком ходят, а не бегают, друг друга не понимают, техника хуже, чем у дворовых команд - точных обостряющих пасов вперед практически нет, про обводку один в один и не говорю (после 2008 г. напрочь исчезла), остановить мяч толком не могут... Пакостное зрелище...
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Алексей Гозиас
1490426914
Как можно писать что вратарь плохой!!! Акинфеев в мировом рейтинге занимает 14место. Все полевые игроки играют плохо, думают непонятно о чем. Главного тренера гнать надо, ни к чему хорошему не приведет он. Выбирает нулевых игроков, без фантазии и без желания. Нету так же ни чего неожиданного,что приведет соперника в ужас. Кубок конфедерации только докажет это. ЧМ будет позор и жаль, что мы его проводим в такое ужасное время для сборной.
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Gullit 76
1490428851
Классно сыграли!Жду ещё более фееричного футбола с Бельгией!
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edw7777
1490439776
Абсолютно согласен. Футбол - это как лакмусовая бумажка: что в стране, то и в футболе. Такого, что творится сейчас в России, тоже никогда за всю историю не было.
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