Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол. Так плохо не было никогда»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.

«Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».