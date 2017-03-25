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    Уткин: «Сборная России чудовищно играет в футбол. Так плохо не было никогда»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался разочарован результатом товарищеского матча сборной России против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2.

    «Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

    Напомним, что 28 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против Бельгии. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Twitter

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    25.03.2017 07:36
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 25 марта 2017, 14:02

      Абсолютно согласен. Футбол - это как лакмусовая бумажка: что в стране, то и в футболе. Такого, что творится сейчас в России, тоже никогда за всю историю не было.

      -1
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 25 марта 2017, 12:56

      Хоть сто раз пусть скажут про себя, что они "г...но", лучше от этого никому не станет!

      Это товарищеский матч! Идёт подготовка к ЧМ. Надо не вопли испускать, а делать выводы и готовить команду. Теперь во всём виноват Кутепов, а то, что не забили ни одного мяча, да и особых угроз не создали, про это молчание. То, что наших дерут все - показали ещё еврокубки, где те же сборники выглядели как дети. Уровень наших "защищённых лимитом суперпрофессионалов" давно известен. Вспомните матчи чемпионата с участием Халка и Вальбуена. Было всё то же самое. А ведь они то же не звёзды мирового класса. Надо сейчас работать с тем, что есть. И исходя из этого состава строить игру. А на будущее отменять все лимиты и создавать хоть какую-то конкуренцию.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 11:36

      помоему все таки было - когда португальцам 7-1 влетали.. но Вася прав -вчера было ужасно..

      из более менее нормальных доступных тренеров, которые в теме, есть Бердыев. и если на кубке конфедераций будет такая же жопа , то надо уговаривать всеми силами его..

      0
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 25 марта 2017, 11:17

      Бердыева надо срочно, он из говна хоть конфетку сделает

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 11:00

      Классно сыграли!Жду ещё более фееричного футбола с Бельгией!

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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 10:55

      У РАШИ 6 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УЕФА И МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ КОТ-Д'ИВУАР. МДА

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 25 марта 2017, 10:28

      Как можно писать что вратарь плохой!!! Акинфеев в мировом рейтинге занимает 14место. Все полевые игроки играют плохо, думают непонятно о чем. Главного тренера гнать надо, ни к чему хорошему не приведет он. Выбирает нулевых игроков, без фантазии и без желания. Нету так же ни чего неожиданного,что приведет соперника в ужас. Кубок конфедерации только докажет это. ЧМ будет позор и жаль, что мы его проводим в такое ужасное время для сборной.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 марта 2017, 10:21

      Такое впечатление, что наши игроки вышли не играть, а отбывать трудовую повинность, за которую еще им и "бешеные" деньги платят: самоотдачи никакой, по полю пешком ходят, а не бегают, друг друга не понимают, техника хуже, чем у дворовых команд - точных обостряющих пасов вперед практически нет, про обводку один в один и не говорю (после 2008 г. напрочь исчезла), остановить мяч толком не могут... Пакостное зрелище...

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 25 марта 2017, 09:57

      да все нормально, идет тренировочно-игровой процесс, думаю в матче с бельгийцами выйдут другие люди и покажут класс (уровень))))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Васьок86 25 марта 2017, 10:19

      Если бы были другие люди, то, да можно было бы на что-то рассчитывать... А так, немного поправив Уткина.. - "Сборная России чудовищно катает мяч на футбольном поле...".

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 > hunta 25 марта 2017, 11:25

      посмотрим как реализуют тренерскую мысль другие исполнители, и тогда оценим всю сборную целиком.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > Васьок86 25 марта 2017, 13:19

      Уже не верится...., сколько ругали Березуцких с Игнашевичем..., оказывается зря, нынешние ещё хуже...

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 марта 2017, 09:52

      Реально такой чудовищной стороной не помню ранее.

      -1
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