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    Романцев заявил, что многие футболисты сборной России не соответствуют ее уровню

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев после поражения от Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (0:2) выразил мнение, что многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню. При этом специалист считает, что возглавляющий россиян Станислав Черчесов поступает верно, ротируя состав.

    «Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.

    Все-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня», – сказал Романцев.

    Отметим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2017 01:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 марта 2017, 17:48

      Думать надо было раньше, до Европы 2016. Тогда надо было искать и наигрывать, потихоньку подводить замену всем незаменимым. А так и на Европе облажались и время потеряли.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 15:17

      Кто то закончит это безобразие или как?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 марта 2017, 08:11

      Но в Кот Дивуаре есть хорошие футболисты сборники. Вывод в Африке футбольные функционеры и школы работают лучше. Докатились. Хотелось бы услышать мнение Мутко по этому поводу.

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 марта 2017, 07:53

      Все тупик! Нет у нас футболистов с Российским паспортом должного уровня! Нет у сборной резерва, те футболисты которые вышли вчера на поле просто не готовы играть! Какой вывод, футбол в стране умирает, школы не работают, клубы опираются только на покупку иностранцев!

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Опорник84 25 марта 2017, 15:19

      а кого тогда в футбольных школах и академиях учат и выпускают????

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 марта 2017, 07:45

      Поиск затянулся, играть некому...

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 марта 2017, 07:41

      %80 а то и больше)+главный тренер не соответствует уровня сборной

      0
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 25 марта 2017, 05:51

      Самое главное,это лучшие из худших с огромной зряплатой!!!

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 25 марта 2017, 04:42

      Если игроков нет, какой может быть уровень? И что значит уровень?
      Многие тут орали, типа зачем нам Кокорины всякие и старые Березутские, типа есть другие ребята из середняковых клубов, которые будут стараться. Ну вот они, другие ребята .. И...? Нету футбола у нас начиная с детских школ!! Тут не Кокорины, Мамаевы, Дзюбы и т.д. виноваты, а чиновники футбольные, которые не развивают по-настоящему футболистов с детства!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Max Urbanov 25 марта 2017, 07:44

      про школы я слышу лет так дохрена а толку от этих школ не хрена.тем более если там преподают типо физруки или какие то старые алкаши,ну это го я не знаю так как по телеку не разу не видел что бы показывали эти самые детские, школы,да вообще не только детские школы не одной не видел))

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > _Marqella_ 25 марта 2017, 10:19

      вот хотелось бы увидеть хоть несколько передач по тв про школы ,41 школа говорите но в состав Зенита пробиться почти не реально ,они лучше купят кого то чем своим место в составе дадут ,точно не знаю но вроде бы аршавин быстров кержаков малафеев все с Санкт-Петербурга вот они хорошо играли за зенит а новых игроков я не вижу с Санкт-Петербурга может и есть кто то но я не знаю ,по крайне мере не слышно не видно их как тех которх я описал

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > _Marqella_ 25 марта 2017, 10:45

      Согласен полностью

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 04:27

      Знать бы ещё какой уровень у наших горе сборников.

      -2
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 25 марта 2017, 01:46

      а что такое "уровень сборной России"?

      если игроков нет нормальных значит и уровень соответствующий..

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