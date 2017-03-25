Романцев заявил, что многие футболисты сборной России не соответствуют ее уровню

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев после поражения от Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (0:2) выразил мнение, что многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню. При этом специалист считает, что возглавляющий россиян Станислав Черчесов поступает верно, ротируя состав.

«Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.

Все-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня», – сказал Романцев.

Отметим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.