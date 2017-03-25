Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев заявил, что многие футболисты сборной России не соответствуют ее уровню

Романцев заявил, что многие футболисты сборной России не соответствуют ее уровню

25 марта 2017, 01:30
10

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев после поражения от Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (0:2) выразил мнение, что многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню. При этом специалист считает, что возглавляющий россиян Станислав Черчесов поступает верно, ротируя состав.

«Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.

Все-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня», – сказал Романцев.

Отметим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Романцев Олег
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aguila_real
1490395565
а что такое "уровень сборной России"?
если игроков нет нормальных значит и уровень соответствующий..
Ответить
Мары
1490405271
Знать бы ещё какой уровень у наших горе сборников.
Ответить
Max Urbanov
1490406170
Если игроков нет, какой может быть уровень? И что значит уровень? Многие тут орали, типа зачем нам Кокорины всякие и старые Березутские, типа есть другие ребята из середняковых клубов, которые будут стараться. Ну вот они, другие ребята .. И...? Нету футбола у нас начиная с детских школ!! Тут не Кокорины, Мамаевы, Дзюбы и т.д. виноваты, а чиновники футбольные, которые не развивают по-настоящему футболистов с детства!
Ответить
ВасяК
1490410311
Самое главное,это лучшие из худших с огромной зряплатой!!!
Ответить
bolela_16
1490417101
Поиск затянулся, играть некому...
Ответить
Опорник84
1490417596
Все тупик! Нет у нас футболистов с Российским паспортом должного уровня! Нет у сборной резерва, те футболисты которые вышли вчера на поле просто не готовы играть! Какой вывод, футбол в стране умирает, школы не работают, клубы опираются только на покупку иностранцев!
Ответить
kykyi
1490418698
Но в Кот Дивуаре есть хорошие футболисты сборники. Вывод в Африке футбольные функционеры и школы работают лучше. Докатились. Хотелось бы услышать мнение Мутко по этому поводу.
Ответить
пряник929
1490444227
Кто то закончит это безобразие или как?
Ответить
мы_не_рабы
1490453310
Думать надо было раньше, до Европы 2016. Тогда надо было искать и наигрывать, потихоньку подводить замену всем незаменимым. А так и на Европе облажались и время потеряли.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+