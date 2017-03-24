Полиция задержала шестерых фанатов, которые в Загребе вывесили украинские флаги перед посольством России

Запомните вы уже,салоеды бендэровские....Крым-Россия!!!И идите на хуй америкосовые жополизы!!!
В Загребе местной полицией были задержаны шесть болельщиков сборной Украины, которые вывесили флаги своей страны перед посольством России в Хорватии. Сообщается, что фанаты были закрыты в автозаке и доставлены в отделение.
«Крым – Украина!», – подписал фотографии с места произошедшего один из болельщиков на своей странице в Facebook.
Напомним, сегодня сборная Украины в Загребе играет против команды Хорватии.