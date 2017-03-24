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    Полиция задержала шестерых фанатов, которые в Загребе вывесили украинские флаги перед посольством России

    В Загребе местной полицией были задержаны шесть болельщиков сборной Украины, которые вывесили флаги своей страны перед посольством России в Хорватии. Сообщается, что фанаты были закрыты в автозаке и доставлены в отделение.

    «Крым – Украина!», – подписал фотографии с места произошедшего один из болельщиков на своей странице в Facebook.

    Напомним, сегодня сборная Украины в Загребе играет против команды Хорватии.

    Источник: ua.tribuna

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    24.03.2017 23:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 26 марта 2017, 10:09

      Запомните вы уже,салоеды бендэровские....Крым-Россия!!!И идите на хуй америкосовые жополизы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 11:22

      Шутники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 марта 2017, 06:57

      И чего тут такого? Подумаешь тряпки вывесили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 04:25

      А Хорватия сегодня вроде бы Украину натянула.Видимо не судьба им свою тряпку у нас вывешивать.

      -1
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 25 марта 2017, 01:18

      Надо было пулемёт в окне поставить, MG-42!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 марта 2017, 00:11

      салом передознулись?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 24 марта 2017, 23:44

      Очень мощная акция. Весь мир приковал к ней внимание. После неё то наверняка заживут по-новому

      9
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