Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов заявил, что сборная России не будет отказываться от схемы с тремя центральными защитниками

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что национальная команда не планирует отказываться от игровой схемы с использованием трех центральных защитников. По словам специалиста, это в скором времени принесет результат.

    «Мы остановились на этой схеме с тремя центральными защитниками и будем ее наигрывать. Не будем шарахаться. Она еще принесет свои плоды, не сомневаюсь», – сказал Черчесов.

    Напомним, что следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 25 марта 2017, 11:35

      "Она еще принесет свои плоды, не сомневаюсь".Саламыч,нам ещё есть кому проигрывать.Ещё ни разу не проигрывали Люксембургу,Андорре,Лихтенштейну.Хотя дело не в схеме,а в том,что нашим игрокам все равно в какой схеме проигрывать.Никакие!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 25 марта 2017, 00:10

      Предлагаю Кореру. Хуже точно не будет. Но до Гуса может не дотянуть. С Гусом рядом ходит кдача.... ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 25 марта 2017, 00:06

      Ты хоть с пятью центральными, нам главное результат. Результат "в нашу пользу".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 марта 2017, 23:47

      ... сборная России не будет отказываться от схемы с тремя центральными защитниками ... до тех пор, пока у Мутко не лопнет терпение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 24 марта 2017, 23:29

      Схема с тремя центральными защитниками хороша в том случае, если у тебя есть НОРМАЛЬНЫЕ защитники, а не этот шлак, который сегодня был на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 22:56

      4-4-2 схема лучше будет , нападение слево смолов справа дзюба ,полузащите с права самедов дзагоев глушаков жирков (шатов ,оздоев,газинский) защита васин березуцкий комбаров(ну там с жирковым ментся буду если что ))) на левом хз кого все плохо играют там ,запасные на ваш вкус))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 24 марта 2017, 22:55

      А Черчесова пора гнать. Время конечно упущено, но только Бердыев может , что-то сделать. Он уже неоднократно добивался результата с не самым сильным подбором игроков.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 22:42

      засуньте свои языки себе в жопу и работайте. хватить дрочить речью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 24 марта 2017, 22:33

      Который год наблюдаю одинаковую картину с разными тренерами. В отборочном туре играет один состав, в товарищеских играх второй состав (солянка), а ЧМ и ЧЕ едет третий состав. И чего тут Слуцкого вспоминать?, такой же клоун был. Один только Нойштедтер в сборной - взрыв мозга.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2017, 22:25

      Для схемы исполнители нужны. А нашим надо попробовать схему1+10 - один нападающий и десять вратарей, может поможет..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11