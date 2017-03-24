Черчесов заявил, что сборная России не будет отказываться от схемы с тремя центральными защитниками

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что национальная команда не планирует отказываться от игровой схемы с использованием трех центральных защитников. По словам специалиста, это в скором времени принесет результат.

«Мы остановились на этой схеме с тремя центральными защитниками и будем ее наигрывать. Не будем шарахаться. Она еще принесет свои плоды, не сомневаюсь», – сказал Черчесов.

Напомним, что следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.