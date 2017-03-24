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  • Белоус: «Есть большая вероятность, что Бердыев уйдет из «Ростова»

Белоус: «Есть большая вероятность, что Бердыев уйдет из «Ростова»

24 марта 2017, 19:29
32

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус заявил, что существует высокая вероятность ухода из донского клуба вице-президента и тренера команды Курбана Бердыева. По словам специалиста, это может быть связано с нестабильным финансированием желто-зеленых со стороны области.

– Ситуация в «Ростове» не простая. Формулировка, которую выдал губернатор области, заключается в том, что договоренность с Бердыевым есть по поводу его ухода в любой момент, если не будут выполняться обязательства перед «Ростовом», если не будут поставлены серьезные задачи. А для таких задач должно быть соответствующее финансирование. С этим как раз большая проблема. В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие. Поэтому большая вероятность того, что «Ростов» может остаться без такого специалиста, как Курбан Бердыев. А если останется без Бердыева, то не будет в команде и ведущих игроков. С учетом того, что основные футболисты возрастные, такие как Сесар Навас, Тимофей Калачев и Александр Гацкан, можно ждать большого провала, который может привести к тому, что через сезон-два «Ростов» вылетит из РФПЛ. Не хотелось бы такого расклада, но он весьма вероятен.

– В регионах вообще сокращают финансирование футбольных клубов, еще и из-за этого область не готова много вкладывать в «Ростов»?

– В этом сезоне «Ростов» – молодцы, они сами заработали порядка 1,5 миллиарда рублей в еврокубках, покрыв множество долгов перед сотрудниками и игроками. Но маловероятно, что в этом году «Ростов» попадет в Лигу чемпионов. Дай бог, чтобы он поднялся до четвертого-пятого места. Эта команда симпатична болельщикам, многие даже не из Ростова будут за нее болеть. Но если «Ростов» не попадает в еврокубки, то ни о каких заработках спортивного характера речи быть не может. Поэтому опять при отсутствии стабильного финансирования «Ростов» не сможет не только платить заработные платы, но тратить деньги на трансферы, усиливая клуб. Интересно ли это будет Бердыеву? Не уверен.

Напомним, Бердыев работает в структуре «Ростова» с 2014 года. На данный момент донской клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место, имея в активе 30 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (32)
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erma
1490373835
Пусть идет помощником Карреры.
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ильиных
1490374865
Х...й поймешь,кто тренер,кто помошник,видимо только в России главный тренер смотрит футбол из какой-нибудь будки на стадионе,на поле командой руководит совсем другой человек,интервью дает 3 человек.
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Shaitan.
1490375224
Надеюсь уговорят его в Зенит, если не дураки. С таким тренером любые результаты возможны. С ним повезет любой команде.
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Антибиотик
1490377905
Бердыев- теневой тренер Ростова и это всё из-за того что он не сумел договориться ни с одной из команд (Спартак, Локомотив). По окончании сезона с ним кто-нибудь однозначно заключит контракт и это к сожалению будет не Ростов. Курбану нужно финансирование.
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sobaka120982
1490379196
Самое время подумать о сборной,при всем уважении к черчесову,но он слаб... Вот и третье поражение при нем,а вот Бердыев то самое лицо кто с мог бы вывести сборную из пике и достойно представить Россию на ЧМ. 2018!!!
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мы_не_рабы
1490379229
Область должна выполнять обязательства перед трудящимися и пенсионерами, а не перед футболистами. "В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие." Так продайте клуб. Ау! Галицкие, Федуны, Гинеры, арабские шейхи, российские миллиардеры! Продаётся породистый клуб, недорого!!!
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KROFF
1490380961
Вот я поражаюсь! Вроде в комментариях столько человек описались, и каждый свое мнение отрыгнул, а статью ни один из них судя по всему так и не прочитал! А ведь в тексте прямо сказано. про каких-то "жёлто-зеленых", а про "жёлто синих" никто и не говорил!!!
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zarsm
1490392553
А белоус е6ется в туз
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Smekaev
1490393288
Потому что чиновники не имеют к бизнесу никакого отношения, а футбол - это в первую очередь бизнес. Вот и получается, что без подачек клубы не могут существовать. Давно бы уже пора запретить профессиональным клубам брать деньги из казны - там они для другого нужны.
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STALKER27
1490435948
Автор, желто-зелёные это чуть-чуть рядом. В соседнем регионе
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