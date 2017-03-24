Белоус: «Есть большая вероятность, что Бердыев уйдет из «Ростова»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус заявил, что существует высокая вероятность ухода из донского клуба вице-президента и тренера команды Курбана Бердыева. По словам специалиста, это может быть связано с нестабильным финансированием желто-зеленых со стороны области.

– Ситуация в «Ростове» не простая. Формулировка, которую выдал губернатор области, заключается в том, что договоренность с Бердыевым есть по поводу его ухода в любой момент, если не будут выполняться обязательства перед «Ростовом», если не будут поставлены серьезные задачи. А для таких задач должно быть соответствующее финансирование. С этим как раз большая проблема. В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие. Поэтому большая вероятность того, что «Ростов» может остаться без такого специалиста, как Курбан Бердыев. А если останется без Бердыева, то не будет в команде и ведущих игроков. С учетом того, что основные футболисты возрастные, такие как Сесар Навас, Тимофей Калачев и Александр Гацкан, можно ждать большого провала, который может привести к тому, что через сезон-два «Ростов» вылетит из РФПЛ. Не хотелось бы такого расклада, но он весьма вероятен.

– В регионах вообще сокращают финансирование футбольных клубов, еще и из-за этого область не готова много вкладывать в «Ростов»?

– В этом сезоне «Ростов» – молодцы, они сами заработали порядка 1,5 миллиарда рублей в еврокубках, покрыв множество долгов перед сотрудниками и игроками. Но маловероятно, что в этом году «Ростов» попадет в Лигу чемпионов. Дай бог, чтобы он поднялся до четвертого-пятого места. Эта команда симпатична болельщикам, многие даже не из Ростова будут за нее болеть. Но если «Ростов» не попадает в еврокубки, то ни о каких заработках спортивного характера речи быть не может. Поэтому опять при отсутствии стабильного финансирования «Ростов» не сможет не только платить заработные платы, но тратить деньги на трансферы, усиливая клуб. Интересно ли это будет Бердыеву? Не уверен.

Напомним, Бердыев работает в структуре «Ростова» с 2014 года. На данный момент донской клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место, имея в активе 30 очков.