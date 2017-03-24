Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Белоус: «Есть большая вероятность, что Бердыев уйдет из «Ростова»

    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус заявил, что существует высокая вероятность ухода из донского клуба вице-президента и тренера команды Курбана Бердыева. По словам специалиста, это может быть связано с нестабильным финансированием желто-зеленых со стороны области.

    – Ситуация в «Ростове» не простая. Формулировка, которую выдал губернатор области, заключается в том, что договоренность с Бердыевым есть по поводу его ухода в любой момент, если не будут выполняться обязательства перед «Ростовом», если не будут поставлены серьезные задачи. А для таких задач должно быть соответствующее финансирование. С этим как раз большая проблема. В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие. Поэтому большая вероятность того, что «Ростов» может остаться без такого специалиста, как Курбан Бердыев. А если останется без Бердыева, то не будет в команде и ведущих игроков. С учетом того, что основные футболисты возрастные, такие как Сесар Навас, Тимофей Калачев и Александр Гацкан, можно ждать большого провала, который может привести к тому, что через сезон-два «Ростов» вылетит из РФПЛ. Не хотелось бы такого расклада, но он весьма вероятен.

    – В регионах вообще сокращают финансирование футбольных клубов, еще и из-за этого область не готова много вкладывать в «Ростов»?

    – В этом сезоне «Ростов» – молодцы, они сами заработали порядка 1,5 миллиарда рублей в еврокубках, покрыв множество долгов перед сотрудниками и игроками. Но маловероятно, что в этом году «Ростов» попадет в Лигу чемпионов. Дай бог, чтобы он поднялся до четвертого-пятого места. Эта команда симпатична болельщикам, многие даже не из Ростова будут за нее болеть. Но если «Ростов» не попадает в еврокубки, то ни о каких заработках спортивного характера речи быть не может. Поэтому опять при отсутствии стабильного финансирования «Ростов» не сможет не только платить заработные платы, но тратить деньги на трансферы, усиливая клуб. Интересно ли это будет Бердыеву? Не уверен.

    Напомним, Бердыев работает в структуре «Ростова» с 2014 года. На данный момент донской клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место, имея в активе 30 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 26 марта 2017, 13:56

      ждем в сборной.. тогда и там МУЖИКИ будут играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 12:59

      Автор, желто-зелёные это чуть-чуть рядом. В соседнем регионе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 марта 2017, 12:34

      Вероятность того, что мы сегодня живем последний день, тоже очень высока..
      Пустая болтовня..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      !77 25 марта 2017, 07:34

      Может хоть глорья поубавится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 25 марта 2017, 01:08

      Потому что чиновники не имеют к бизнесу никакого отношения, а футбол - это в первую очередь бизнес. Вот и получается, что без подачек клубы не могут существовать. Давно бы уже пора запретить профессиональным клубам брать деньги из казны - там они для другого нужны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 25 марта 2017, 00:55

      А белоус е6ется в туз

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 марта 2017, 22:30

      Белоус- тварь, которую из выгнали из Ростова и зачем теперь слушать его комментарии...Очень неприлично выступать с такими заявлениями...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2017, 22:02

      Жаль, но сборная его ждет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 24 марта 2017, 21:42

      Вот я поражаюсь! Вроде в комментариях столько человек описались, и каждый свое мнение отрыгнул, а статью ни один из них судя по всему так и не прочитал! А ведь в тексте прямо сказано. про каких-то "жёлто-зеленых", а про "жёлто синих" никто и не говорил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 марта 2017, 21:13

      Область должна выполнять обязательства перед трудящимися и пенсионерами, а не перед футболистами. "В Ростовском регионе любят футбол, но не любят давать деньги на его развитие." Так продайте клуб. Ау! Галицкие, Федуны, Гинеры, арабские шейхи, российские миллиардеры! Продаётся породистый клуб, недорого!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > карасевщина 24 марта 2017, 21:56

      Это не им , а их двойникам, сидящим в тени нефтяных вышек

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > мы_не_рабы 24 марта 2017, 22:17

      Зачем покупать российский клуб?Если есть деньги люди покупают европейские.Бывший спонсор Ростова,например,имеет греческий клуб,.В России вообще опасно что-либо покупать долгосрочное. Придут и отнимут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > мы_не_рабы 25 марта 2017, 23:56

      купить хотят, но "голубок" губернатор не отдаёт, а у него контрольный пакет акций...как его назвать, сам знаешь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Алекс Таранов 26 марта 2017, 13:55

      Наверно : "мужчина который любит что бы его имели сзади"?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11