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    Селюк заявил, что Яя Туре может вернуться в сборную Кот-д'Ивуара

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, не исключил, что его клиент может вернуться в сборную Кот-д'Ивуара.

    Ранее вернуть хавбека в национальную команду выразил желание новый главный тренер ивуарийцев Марк Вилмотс.

    «Возвращаться ли Туре в сборную? Безусловно да. Но при выполнении определенных условий. Причем это не финансовые условия. Для Яя важна спортивная и моральная составляющая. А деньги, положенные игрокам сборной в качестве вознаграждения, Яя готов перечислять на развитие футбола Кот-д'Ивуара.

    Не забывайте, что на Кубке Африки 2015 года, когда Дрогба ушел из сборной, капитанская повязка перешла к Яя, и он создал и объединил команду, выигравшую Кубок Африки впервые за 23 года. Радует, что своей приоритетной задачей Вилмотс считает возвращение в команду Туре. Я тоже считаю, что футболист такого калибра не должен быть вне сборной. Переговорный процесс действительно может возникнуть. Но для того чтобы Яя вернулся в сборную, должны сложиться несколько пазлов», — сказал Селюк.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Туре забил четыре гола в 17 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 13:50
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 марта 2017, 15:24

      Ну и пусть Яя Туре возвращается в сборную, нам то что. Селюк продолжает его
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