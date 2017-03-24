Селюк заявил, что Яя Туре может вернуться в сборную Кот-д'Ивуара

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, не исключил, что его клиент может вернуться в сборную Кот-д'Ивуара.

Ранее вернуть хавбека в национальную команду выразил желание новый главный тренер ивуарийцев Марк Вилмотс.

«Возвращаться ли Туре в сборную? Безусловно да. Но при выполнении определенных условий. Причем это не финансовые условия. Для Яя важна спортивная и моральная составляющая. А деньги, положенные игрокам сборной в качестве вознаграждения, Яя готов перечислять на развитие футбола Кот-д'Ивуара.

Не забывайте, что на Кубке Африки 2015 года, когда Дрогба ушел из сборной, капитанская повязка перешла к Яя, и он создал и объединил команду, выигравшую Кубок Африки впервые за 23 года. Радует, что своей приоритетной задачей Вилмотс считает возвращение в команду Туре. Я тоже считаю, что футболист такого калибра не должен быть вне сборной. Переговорный процесс действительно может возникнуть. Но для того чтобы Яя вернулся в сборную, должны сложиться несколько пазлов», — сказал Селюк.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Туре забил четыре гола в 17 матчах.