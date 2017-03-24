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    Здание «Томи» выставлено на аукцион, который пройдет 27 апреля

    Административно-бытовой корпус футбольного клуба «Томь», который был арестован судебными приставами за долги, выставлен на продажу. Сам аукцион пройдет 27 апреля. В случае, если долги будут погашены до этого числа, то УФССП по Томской области будет вправе отозвать имущество с реализации и снять арест.

    Стоит отметить, что срок приема заявок открыт до 25 апреля. Стоимость здания определена в размере 65,8 миллиона рублей, шаг аукциона 658 тысяч рублей.

    «Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тысяч рублей за задолженность по зарплате, главу клуба – на 15 тысяч рублей. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 миллиона рублей.

    В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 миллионов рублей. В начале месяца спонсор «Томи» – «Газпром нефть» – направил клубу 200 миллионов рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное здание. Но в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 миллионов рублей.

    В текущем сезоне «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После 20 туров на счету команды 12 очков.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2017, 10:39

      Еще один клуб канет в лету,очень жаль

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:17

      Грустно!!!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 08:10

      Россия! футбол пропадает в томи ! ау !

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 84aivengo 24 марта 2017, 08:53

      Футбол пропадает по всей России. Не только в Томи. К сожалению, блять!

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