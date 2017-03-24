Здание «Томи» выставлено на аукцион, который пройдет 27 апреля

Административно-бытовой корпус футбольного клуба «Томь», который был арестован судебными приставами за долги, выставлен на продажу. Сам аукцион пройдет 27 апреля. В случае, если долги будут погашены до этого числа, то УФССП по Томской области будет вправе отозвать имущество с реализации и снять арест.

Стоит отметить, что срок приема заявок открыт до 25 апреля. Стоимость здания определена в размере 65,8 миллиона рублей, шаг аукциона 658 тысяч рублей.

«Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тысяч рублей за задолженность по зарплате, главу клуба – на 15 тысяч рублей. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 миллиона рублей.

В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 миллионов рублей. В начале месяца спонсор «Томи» – «Газпром нефть» – направил клубу 200 миллионов рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное здание. Но в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 миллионов рублей.

В текущем сезоне «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После 20 туров на счету команды 12 очков.