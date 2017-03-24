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    Отбор на ЧМ-2018. Месси с пенальти принес победу Аргентине над Чили

    Сборная Аргентины с минимальным счетом обыграла команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

    После этого матча Аргентина записала на свой счет 22 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. Отставание от Уругвая составляет одно очко, от Бразилии – восемь.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

    Аргентина – Чили – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Месси, 16 (с пенальти).

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 10:45

      Как всегда Месси все решает на групповых этапах, но кубки почему-то увозит Чили.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:09

      Там уже всё решено..

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 марта 2017, 09:31

      Скромно, но 3 очка в копилку.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 марта 2017, 09:22

      Уговорили не уходить всё-таки)Это хорошо

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 марта 2017, 09:15

      Молодец

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 марта 2017, 09:04

      Неплохо!

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      Рейтинг: +161

      gandyv 24 марта 2017, 08:36

      Аргентина в гости к нам!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 07:46

      и всего то...?

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > 84aivengo 24 марта 2017, 08:05

      Да уж , ни о чем. Жалко чилийцев, ЧМ без них пройдет наверное...

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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 24 марта 2017, 06:41

      Вот ещё и в финале Копы Америка затащил бы может и за золотой мяч конкурировал бы...(((

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Lab[44] 24 марта 2017, 07:54

      Не конкурировал бы в том году

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