Отбор на ЧМ-2018. Месси с пенальти принес победу Аргентине над Чили

Сборная Аргентины с минимальным счетом обыграла команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

После этого матча Аргентина записала на свой счет 22 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. Отставание от Уругвая составляет одно очко, от Бразилии – восемь.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

Аргентина – Чили – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Месси, 16 (с пенальти).

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)