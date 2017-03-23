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    Семак заявил, что в его контракте с «Уфой» есть пункт, по которому он может покинуть клуб

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что в его контракте с уфимским клубом есть пункт, согласно которому он может покинуть команду, если поступит выгодное для всех сторон предложение.

    «Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договоренность. Мы разговаривали с генеральным директором «Уфы» Газизовым. Все, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает «Уфу», то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать», – сказал Семак.

    Напомним, Семак возглавил «Уфу» зимой 2016 года. На данный момент клуб из столицы Башкортостана занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка.

    Источник: Спорт FM

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    23.03.2017 13:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 марта 2017, 11:15

      не успел начать уже куда то собрался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 24 марта 2017, 04:00

      а кто будет бороться с матом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 23 марта 2017, 17:59

      Плохо, что не успев начать, Семак делает подобные заявления. Хотя, зная наших журналюг, может быть, это фраза из контекста. В нормальном контракте по-умолчанию сие должно быть прописано.

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz > eleng 23 марта 2017, 18:00

      просто обозначил, что готов занять место цыгана

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      Рейтинг: +837

      eleng > dedruz 23 марта 2017, 18:02

      Не удивлюсь данному событию...

      0
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