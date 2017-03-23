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  • Семак заявил, что в его контракте с «Уфой» есть пункт, по которому он может покинуть клуб

Семак заявил, что в его контракте с «Уфой» есть пункт, по которому он может покинуть клуб

23 марта 2017, 13:38
5

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что в его контракте с уфимским клубом есть пункт, согласно которому он может покинуть команду, если поступит выгодное для всех сторон предложение.

«Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договоренность. Мы разговаривали с генеральным директором «Уфы» Газизовым. Все, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает «Уфу», то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать», – сказал Семак.

Напомним, Семак возглавил «Уфу» зимой 2016 года. На данный момент клуб из столицы Башкортостана занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (5)
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eleng
1490281166
Плохо, что не успев начать, Семак делает подобные заявления. Хотя, зная наших журналюг, может быть, это фраза из контекста. В нормальном контракте по-умолчанию сие должно быть прописано.
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sprint5
1490317211
а кто будет бороться с матом
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ijgjr
1490343348
не успел начать уже куда то собрался
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