Семак заявил, что в его контракте с «Уфой» есть пункт, по которому он может покинуть клуб

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что в его контракте с уфимским клубом есть пункт, согласно которому он может покинуть команду, если поступит выгодное для всех сторон предложение.

«Да, такой пункт в контракте есть. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что была договоренность. Мы разговаривали с генеральным директором «Уфы» Газизовым. Все, как у любого футболиста, так же и у тренера. Если моя работа устраивает «Уфу», то я готов работать. Если поступит предложение, которое заинтересует меня и клуб, «Уфа» не будет меня удерживать», – сказал Семак.

Напомним, Семак возглавил «Уфу» зимой 2016 года. На данный момент клуб из столицы Башкортостана занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка.