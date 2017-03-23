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    Коста рассчитывает избежать операции на колене

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста рассчитывает избежать хирургического вмешательства на травмированной ноге. Напомним, у него была диагностирована травма левого колена, что вывело его из игры до конца сезона.

    Сам Коста настроен оптимистично, для него опытными врачами было разработано специальное лечение, не предполагающее операции. Если оно пройдет успешно, то футболист сборной Бразилии имеет шансы появиться на поле еще в этом сезоне.

    Коста провел 19 матчей в немецкой Бундеслиге текущего розыгрыша, забив в них четыре гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Bild

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    23.03.2017 07:14
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