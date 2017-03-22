Игбун: «Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о переезде в Россию и подчеркнул, что ничуть не жалеет о том, что решил продолжить карьеру в башкирском клубе.

«Ничего не знал об «Уфе» до поступившего от нее предложения. Мне все понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чем не жалею: мы очень много боролись в прошлом году и в этом видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.

Еда, погода – с этим в России все отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски – это действительно странно. Я совсем немного говорю по-русски. «Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально» – вот эти пять слов знаю.

Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю», – сказал Игбун.

Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из датского «Мидтьюлланда». В нынешнем сезоне он провел 20 поединков, записав в свой актив три гола и три результативные передачи.