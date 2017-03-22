Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игбун: «Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю»

    Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о переезде в Россию и подчеркнул, что ничуть не жалеет о том, что решил продолжить карьеру в башкирском клубе.

    «Ничего не знал об «Уфе» до поступившего от нее предложения. Мне все понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чем не жалею: мы очень много боролись в прошлом году и в этом видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.

    Еда, погода – с этим в России все отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски – это действительно странно. Я совсем немного говорю по-русски. «Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально» – вот эти пять слов знаю.

    Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю», – сказал Игбун.

    Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из датского «Мидтьюлланда». В нынешнем сезоне он провел 20 поединков, записав в свой актив три гола и три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11