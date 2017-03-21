«Бавария» рискует лишиться Дугласа Косты до конца сезона

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона. Бразилец, повредивший левое колено на тренировке на минувшей неделе, может лечь на операционный стол. Если подобное случится, то 26-летний игрок не поможет мюнхенцам не только в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов с «Реалом», но и больше не появится на поле в текущей кампании.

Коста перешел в «Баварию» из донецкого «Шахтера» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27-ми встречах, отметившись семью голами и девятью результативными передачами.