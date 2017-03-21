«ПСЖ» готов заплатить более 80 миллионов за Мбаппе

«ПСЖ» готов потратить значительную сумму ради приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По информации источника, парижане могут заплатить за 18-летнего игрока порядка 90 миллионов евро. При этом отмечается, что монегаски вовсе не горят желанием отпускать форварда в ряды одного из основных конкурентов в национальном первенстве.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 встреч, записав на свой счет 19 голов и 11 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 10 миллионов евро.