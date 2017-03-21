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    «ПСЖ» готов заплатить более 80 миллионов за Мбаппе

    «ПСЖ» готов потратить значительную сумму ради приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По информации источника, парижане могут заплатить за 18-летнего игрока порядка 90 миллионов евро. При этом отмечается, что монегаски вовсе не горят желанием отпускать форварда в ряды одного из основных конкурентов в национальном первенстве.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 встреч, записав на свой счет 19 голов и 11 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 10 миллионов евро.

    Источник: Le Parisien

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    21.03.2017 22:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 марта 2017, 09:10

      Марсьяля же купил МЮ за огромные деньги, правда он не показывает ничего даже на половину той суммы.

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 22 марта 2017, 08:26

      Совсем что ли спятили? Куда мир катится ..

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 марта 2017, 08:24

      Новый Анри...возможно он столько и стоит

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 марта 2017, 08:12

      Сколько????90???вообще крыши рухнули

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 марта 2017, 05:16

      Если сделка состоится гегемония ПСЖ во Франции возобновится

      0
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