«ПСЖ» готов заплатить более 80 миллионов за Мбаппе

Марсьяля же купил МЮ за огромные деньги, правда он не показывает ничего даже на половину той суммы.
«ПСЖ» готов потратить значительную сумму ради приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По информации источника, парижане могут заплатить за 18-летнего игрока порядка 90 миллионов евро. При этом отмечается, что монегаски вовсе не горят желанием отпускать форварда в ряды одного из основных конкурентов в национальном первенстве.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 встреч, записав на свой счет 19 голов и 11 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 10 миллионов евро.