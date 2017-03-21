Британские СМИ назвали кулачные бои на Масленицу подготовкой российских ультрас к ЧМ-2018

Крупный британский таблоид опубликовал материал о подготовке российских фанатов к нападению на британских болельщиков во время чемпионата мира-2018. К расследованию было прикреплено видео, в котором, по мнению журналистов, собраны самые жестокие столкновения фанатских группировок России.

На самом деле, на видео попали участники кулачных боев во время гуляний на Масленицу.