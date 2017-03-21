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    Британские СМИ назвали кулачные бои на Масленицу подготовкой российских ультрас к ЧМ-2018

    Крупный британский таблоид опубликовал материал о подготовке российских фанатов к нападению на британских болельщиков во время чемпионата мира-2018. К расследованию было прикреплено видео, в котором, по мнению журналистов, собраны самые жестокие столкновения фанатских группировок России.

    На самом деле, на видео попали участники кулачных боев во время гуляний на Масленицу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.03.2017 15:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2017, 17:28

      Тюююююю детский сад какой то, вы на крайних станция в метро в Москве где рядом еще и ЖД станция, по утрам видели какие "зомбо-нападения" происходят?
      Покажите вот это ВВС пусть в обморок упадут )))

      1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 21 марта 2017, 17:20

      Интересно, о чём они подумали, когда на масленицу сжигали чучело..

      3
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      Рейтинг: +886

      xColaz 21 марта 2017, 16:58

      Англичане))
      Со средних веков так и остались дикарями

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 марта 2017, 16:47

      Стиль Первого канала. Такая же лажа :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 марта 2017, 16:38

      ахахахахахах поржал от души...

      1
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 21 марта 2017, 16:37

      ненавижу журналистов

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 21 марта 2017, 16:25

      вот придурки

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > andrej-lucevich 21 марта 2017, 17:09

      Которые?

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 марта 2017, 16:12

      клоуны) надо теперь нашим СМИ ответить британским, что каждый гей парад проводят ток у них, и всё что связано с этой голубизной, ждут с нетерпением таких в свои необъятные просторы, таким образом и отбить людей, чтоб туда никто не ездил, кроме выше написанных, а то пытаются сделать так что бы к нам приехало как можно меньше любителей футбола, получат такую ответку и про них забудут, главное хорошо распиарить))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 марта 2017, 16:09

      Британские СМИ могут смело идти на х...

      4
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      Рейтинг: +520

      Boozman 21 марта 2017, 15:59

      Бывает

      0
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