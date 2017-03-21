Британские СМИ назвали кулачные бои на Масленицу подготовкой российских ультрас к ЧМ-2018

Тюююююю детский сад какой то, вы на крайних станция в метро в Москве где рядом еще и ЖД станция, по утрам видели какие "зомбо-нападения" происходят?
Покажите вот это ВВС пусть в обморок упадут )))
Крупный британский таблоид опубликовал материал о подготовке российских фанатов к нападению на британских болельщиков во время чемпионата мира-2018. К расследованию было прикреплено видео, в котором, по мнению журналистов, собраны самые жестокие столкновения фанатских группировок России.
На самом деле, на видео попали участники кулачных боев во время гуляний на Масленицу.