Акинфеев вернулся в общую группу сборной России

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.

Сообщается, что в общую группу национальной команды вернулся голкипер Игорь Акинфеев, ранее тренировавшийся отдельно из-за поврежденного пальца.

Также отмечается, что вечером на теоретических занятиях будут присутствовать травмированные Станислав Крицюк и Федор Смолов.

Напомним, что в пятницу россияне проведут контрольный матч против Кот-д’Ивуара в Краснодаре, а во вторник, 28 марта, в Сочи примут Бельгию.