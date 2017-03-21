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    Акинфеев вернулся в общую группу сборной России

    Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.

    Сообщается, что в общую группу национальной команды вернулся голкипер Игорь Акинфеев, ранее тренировавшийся отдельно из-за поврежденного пальца.

    Также отмечается, что вечером на теоретических занятиях будут присутствовать травмированные Станислав Крицюк и Федор Смолов.

    Напомним, что в пятницу россияне проведут контрольный матч против Кот-д’Ивуара в Краснодаре, а во вторник, 28 марта, в Сочи примут Бельгию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 21 марта 2017, 13:25

      пора на пенсию.и нового ставить

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