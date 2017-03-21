Стали известны даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров РФПЛ, «Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля

РФПЛ опубликовала точное расписание матчей ближайших трех туров чемпионата России.
Стоит отметить, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.
21-й тур
31 марта (пятница)
«Анжи» — «Урал» — 19:30 мск
1 апреля (суббота)
«Уфа» — «Локомотив» — 15:00
«Арсенал» — «Томь» — 17:30
2 апреля (воскресенье)
«Амкар» — «Терек» — 11:30
«Рубин» — «Зенит» — 14:00
ЦСКА — «Крылья Советов» — 16:30
3 апреля (понедельник)
«Спартак» — «Оренбург» — 19:30
«Ростов» — «Краснодар» — 19:30
22-й тур
8 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Амкар» — 14:00
«Терек» — «Арсенал» — 16:30
«Зенит» — «Анжи» — 19:00
9 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Спартак» — 14:00
«Краснодар» — ЦСКА — 16:30
«Локомотив» — «Ростов» — 19:00
10 апреля (понедельник)
«Томь» — «Рубин» — 15:00
«Урал» — «Оренбург» — 17:30
23-й тур
15 апреля (суббота)
«Амкар» — «Уфа» — 12:00
ЦСКА — «Ростов» — 14:30
«Анжи» — «Крылья Советов» — 17:00
«Рубин» — «Краснодар» — 19:30
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» — «Терек» — 12:30
«Урал» — «Томь» — 15.00
«Арсенал» — «Локомотив» — 17:30
«Спартак» — «Зенит» — 20:00.