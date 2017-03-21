Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стали известны даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров РФПЛ, «Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля

    РФПЛ опубликовала точное расписание матчей ближайших трех туров чемпионата России.

    Стоит отметить, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    21-й тур

    31 марта (пятница)

    «Анжи» — «Урал» — 19:30 мск

    1 апреля (суббота)

    «Уфа» — «Локомотив» — 15:00

    «Арсенал» — «Томь» — 17:30

    2 апреля (воскресенье)

    «Амкар» — «Терек» — 11:30

    «Рубин» — «Зенит» — 14:00

    ЦСКА — «Крылья Советов» — 16:30

    3 апреля (понедельник)

    «Спартак» — «Оренбург» — 19:30

    «Ростов» — «Краснодар» — 19:30

    22-й тур

    8 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» — «Амкар» — 14:00

    «Терек» — «Арсенал» — 16:30

    «Зенит» — «Анжи» — 19:00

    9 апреля (воскресенье)

    «Уфа» — «Спартак» — 14:00

    «Краснодар» — ЦСКА — 16:30

    «Локомотив» — «Ростов» — 19:00

    10 апреля (понедельник)

    «Томь» — «Рубин» — 15:00

    «Урал» — «Оренбург» — 17:30

    23-й тур

    15 апреля (суббота)

    «Амкар» — «Уфа» — 12:00

    ЦСКА — «Ростов» — 14:30

    «Анжи» — «Крылья Советов» — 17:00

    «Рубин» — «Краснодар» — 19:30

    16 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» — «Терек» — 12:30

    «Урал» — «Томь» — 15.00

    «Арсенал» — «Локомотив» — 17:30

    «Спартак» — «Зенит» — 20:00.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 23:09

      Это какие идиоты придумали? Дерби, супер матч, Ростов - Краснодар на вечер понедельника? Они чего там накурились? Самую посещаемую команду - Спартак - на вечер понедельника? Да ещё на одно время! Зато в субботу (без обид от болел) "супер матч" Арсенал - Томь. Вы чего там съели? Наверное грибочков глюкогенных. А Спартак - Зенит на вечер воскресенья? Что, только для Москвы и Питера? Всё больше убеждаюсь, что руководство РФПЛ само по себе, а болельщики сами по себе. Что думать о людях, о планах, билетах, об их времени. Футбол в стране - для чиновников. А чиновники у нас - тупые и жадные. Поэтому и стадионы полупустые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv 21 марта 2017, 21:38

      Вот сцуко пива не попить, то понедельник, то воскресенье ночь. И не съездить. Все для болельщиков, все для народа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 21 марта 2017, 15:24

      А че не в понедельник в 12-00 ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 21 марта 2017, 13:30

      Мне почему-то кажется, что в судейском корпусе уже проклятье такое есть: "Да что тебя на "Спартак" - "Зенит" назначили!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 марта 2017, 12:53

      отлично

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11