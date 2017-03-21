Стали известны даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров РФПЛ, «Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля

РФПЛ опубликовала точное расписание матчей ближайших трех туров чемпионата России.

Стоит отметить, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

21-й тур

31 марта (пятница)

«Анжи» — «Урал» — 19:30 мск

1 апреля (суббота)

«Уфа» — «Локомотив» — 15:00

«Арсенал» — «Томь» — 17:30

2 апреля (воскресенье)

«Амкар» — «Терек» — 11:30

«Рубин» — «Зенит» — 14:00

ЦСКА — «Крылья Советов» — 16:30

3 апреля (понедельник)

«Спартак» — «Оренбург» — 19:30

«Ростов» — «Краснодар» — 19:30

22-й тур

8 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Амкар» — 14:00

«Терек» — «Арсенал» — 16:30

«Зенит» — «Анжи» — 19:00

9 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Спартак» — 14:00

«Краснодар» — ЦСКА — 16:30

«Локомотив» — «Ростов» — 19:00

10 апреля (понедельник)

«Томь» — «Рубин» — 15:00

«Урал» — «Оренбург» — 17:30

23-й тур

15 апреля (суббота)

«Амкар» — «Уфа» — 12:00

ЦСКА — «Ростов» — 14:30

«Анжи» — «Крылья Советов» — 17:00

«Рубин» — «Краснодар» — 19:30

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Терек» — 12:30

«Урал» — «Томь» — 15.00

«Арсенал» — «Локомотив» — 17:30

«Спартак» — «Зенит» — 20:00.