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  • Стали известны даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров РФПЛ, «Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля

Стали известны даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров РФПЛ, «Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля

21 марта 2017, 11:27
8

РФПЛ опубликовала точное расписание матчей ближайших трех туров чемпионата России.

Стоит отметить, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

21-й тур

31 марта (пятница)

«Анжи» — «Урал» — 19:30 мск

1 апреля (суббота)

«Уфа» — «Локомотив» — 15:00

«Арсенал» — «Томь» — 17:30

2 апреля (воскресенье)

«Амкар» — «Терек» — 11:30

«Рубин» — «Зенит» — 14:00

ЦСКА — «Крылья Советов» — 16:30

3 апреля (понедельник)

«Спартак» — «Оренбург» — 19:30

«Ростов» — «Краснодар» — 19:30

22-й тур

8 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Амкар» — 14:00

«Терек» — «Арсенал» — 16:30

«Зенит» — «Анжи» — 19:00

9 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Спартак» — 14:00

«Краснодар» — ЦСКА — 16:30

«Локомотив» — «Ростов» — 19:00

10 апреля (понедельник)

«Томь» — «Рубин» — 15:00

«Урал» — «Оренбург» — 17:30

23-й тур

15 апреля (суббота)

«Амкар» — «Уфа» — 12:00

ЦСКА — «Ростов» — 14:30

«Анжи» — «Крылья Советов» — 17:00

«Рубин» — «Краснодар» — 19:30

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Терек» — 12:30

«Урал» — «Томь» — 15.00

«Арсенал» — «Локомотив» — 17:30

«Спартак» — «Зенит» — 20:00.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА
Комментарии (8)
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VVM1964
1490089880
«Спартак» — «Оренбург» — 19:30 «Ростов» — «Краснодар» — 19:30 В ОДНО ВРЕМЯ , КАКОЙ ИДИОТ СОСТАВЛЯЕТ РАСПИСАНИЕ ?
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СашкаГуров
1490090017
отлично
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Добрый Бобер
1490092216
Мне почему-то кажется, что в судейском корпусе уже проклятье такое есть: "Да что тебя на "Спартак" - "Зенит" назначили!"
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Sanirin79
1490099070
А че не в понедельник в 12-00 ?
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lordmrv
1490121532
Вот сцуко пива не попить, то понедельник, то воскресенье ночь. И не съездить. Все для болельщиков, все для народа.
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мы_не_рабы
1490126961
Это какие идиоты придумали? Дерби, супер матч, Ростов - Краснодар на вечер понедельника? Они чего там накурились? Самую посещаемую команду - Спартак - на вечер понедельника? Да ещё на одно время! Зато в субботу (без обид от болел) "супер матч" Арсенал - Томь. Вы чего там съели? Наверное грибочков глюкогенных. А Спартак - Зенит на вечер воскресенья? Что, только для Москвы и Питера? Всё больше убеждаюсь, что руководство РФПЛ само по себе, а болельщики сами по себе. Что думать о людях, о планах, билетах, об их времени. Футбол в стране - для чиновников. А чиновники у нас - тупые и жадные. Поэтому и стадионы полупустые.
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