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  • Бубнов: «Ростову» кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне»

Бубнов: «Ростову» кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне»

20 марта 2017, 19:09
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед», а также заявил, что ростовчанам необходимо пробиваться в еврокубки на следующий сезон.

«Ростов» очень достойно выглядел во втором матче с «Манчестер Юнайтед». Они могли во втором тайме забить. Я не ожидал, что они так сыграют, с теми потерями. Но видите, «МЮ» побеждает после «Ростова» в чемпионате, а «Ростов» не может обыграть «Крылья Советов». Клубу кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне», – сказал Бубнов.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бубнов Александр
Комментарии (7)
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GoLenaStop
1490027505
Да этому бубниле давно пора кровь из носу ! Муднила...Тьфу...
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prtcs
1490027571
Почему "Ростову"?. Каждому клубу нужно стремиться играть в еврокубках.
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evgeniykaras
1490029488
Ну в какой то степени я с ним согласен, ведь в Ростове не так давно были серьезные проблемы с деньгами и эта история на сегоднишний день забыта. но ведь может произойти рецидив и опять все по новой! Я лично считаю что Ростову нужно добирать очки и как минимум Лига Европы! Почему как минимум, да потому что еще 10 туров до конца всякое может быть!!!
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VVM1964
1490033550
БУДУ ОЧЕНЬ РАД , ЕСЛИ РОСТОВ ВНОВЬ ПРОБЬЕТСЯ В КУБКИ .
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meiram
1490773918
"Ростову" удачного финишного спрута, чтобы на следующий год снова порадовал огромную армию болельщиков в Лиге Чемпионов и Европы, который ежегодно пополняется благодаря труду Курбана Бекиевича и его команде тренеров-единомышленников! Крепкого здоровья и удачи!
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