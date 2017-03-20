Бубнов: «Ростову» кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед», а также заявил, что ростовчанам необходимо пробиваться в еврокубки на следующий сезон.

«Ростов» очень достойно выглядел во втором матче с «Манчестер Юнайтед». Они могли во втором тайме забить. Я не ожидал, что они так сыграют, с теми потерями. Но видите, «МЮ» побеждает после «Ростова» в чемпионате, а «Ростов» не может обыграть «Крылья Советов». Клубу кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне», – сказал Бубнов.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.