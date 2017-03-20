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    Бубнов: «Ростову» кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед», а также заявил, что ростовчанам необходимо пробиваться в еврокубки на следующий сезон.

    «Ростов» очень достойно выглядел во втором матче с «Манчестер Юнайтед». Они могли во втором тайме забить. Я не ожидал, что они так сыграют, с теми потерями. Но видите, «МЮ» побеждает после «Ростова» в чемпионате, а «Ростов» не может обыграть «Крылья Советов». Клубу кровь из носу надо играть в еврокубках, чтобы свои финансы держать на определенном уровне», – сказал Бубнов.

    «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 19:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +395

      meiram 29 марта 2017, 10:51

      "Ростову" удачного финишного спрута, чтобы на следующий год снова порадовал огромную армию болельщиков в Лиге Чемпионов и Европы, который ежегодно пополняется благодаря труду Курбана Бекиевича и его команде тренеров-единомышленников! Крепкого здоровья и удачи!

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 20 марта 2017, 20:04

      Ну в какой то степени я с ним согласен, ведь в Ростове не так давно были серьезные проблемы с деньгами и эта история на сегоднишний день забыта. но ведь может произойти рецидив и опять все по новой! Я лично считаю что Ростову нужно добирать очки и как минимум Лига Европы! Почему как минимум, да потому что еще 10 туров до конца всякое может быть!!!

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 марта 2017, 19:32

      Почему "Ростову"?. Каждому клубу нужно стремиться играть в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > prtcs 20 марта 2017, 19:44

      Почему - Бубнов - эксперт...?

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 20 марта 2017, 19:31

      Да этому бубниле давно пора кровь из носу ! Муднила...Тьфу...

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