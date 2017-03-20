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    Черчесов сообщил, что у Акинфеева поврежден палец

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможности участия в предстоящих товарищеских матчах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам специалиста, решение по форварду сине-бело-голубых будет принято после медосмотра, а страж ворот армейцев пока не будет тренироваться, чтобы дать отдохнуть поврежденному пальцу.

    «Артем Дзюба не тренировался, доктор его посмотрит, примет решение. А Игорь Акинфеев палец повредил, он пока просто велосипед покрутит, чтобы дать пальцу прийти в себя», – сказал Черчесов.

    Напомним, в пятницу в Краснодаре россияне проведут контрольный поединок против Кот-д’Ивуара, а во вторник, 28 марта, в Сочи примут Бельгию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 18:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2017, 14:37

      Акинфеев от Гинера заразу подхватил )) Тому палец отняли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 21 марта 2017, 08:41

      Что-то в конюшне нелады с пальцами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 20 марта 2017, 22:42

      Пусть Гиля сыграет, зря, что ли, паспорт получал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 20 марта 2017, 21:32

      Так и победы пойдут глядишь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 марта 2017, 20:08

      Выздоравления обоим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 19:08

      в прям эпидемия "травм"...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 марта 2017, 19:05

      Наверное, тоже собаку выгуливал)

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