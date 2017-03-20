Черчесов сообщил, что у Акинфеева поврежден палец

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможности участия в предстоящих товарищеских матчах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам специалиста, решение по форварду сине-бело-голубых будет принято после медосмотра, а страж ворот армейцев пока не будет тренироваться, чтобы дать отдохнуть поврежденному пальцу.

«Артем Дзюба не тренировался, доктор его посмотрит, примет решение. А Игорь Акинфеев палец повредил, он пока просто велосипед покрутит, чтобы дать пальцу прийти в себя», – сказал Черчесов.

Напомним, в пятницу в Краснодаре россияне проведут контрольный поединок против Кот-д’Ивуара, а во вторник, 28 марта, в Сочи примут Бельгию.