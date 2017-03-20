«Зенит» проведет контрольный поединок с «Уфой»

«Зенит» намерен с пользой провести двухнедельную паузу, образовавшуюся в РФПЛ в связи с играми сборных.

Четыре дня после матча 20-го тура с тульским «Арсеналом» (2:0) футболисты сине-бело-голубых будут отдыхать, а в ближайшую пятницу возобновят тренировки. Кроме того, петербуржцы намерены провести контрольный поединок с «Уфой», в котором примут участие игроки, не задействованные во встречах национальных командах.

После 20-ти туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 39 очков и отставая от лидера «Спартака» на шесть баллов. «Уфа» занимает пятое место с 32-мя очками в активе.