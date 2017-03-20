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    «Зенит» проведет контрольный поединок с «Уфой»

    «Зенит» намерен с пользой провести двухнедельную паузу, образовавшуюся в РФПЛ в связи с играми сборных.

    Четыре дня после матча 20-го тура с тульским «Арсеналом» (2:0) футболисты сине-бело-голубых будут отдыхать, а в ближайшую пятницу возобновят тренировки. Кроме того, петербуржцы намерены провести контрольный поединок с «Уфой», в котором примут участие игроки, не задействованные во встречах национальных командах.

    После 20-ти туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 39 очков и отставая от лидера «Спартака» на шесть баллов. «Уфа» занимает пятое место с 32-мя очками в активе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 16:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 20 марта 2017, 19:44

      А точнее говоря, повезли бабло, что бы простимулировать матч
      Уфа-Спартак, Но ничего не получится.Потеренное время и деньги!!!
      На сегоднешний день Спартак занимает справедливо первое место.

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      Рейтинг: +86

      Вервольф > solyh-1962 20 марта 2017, 21:37

      О, боги!
      Это каким параноиком нужно быть, чтобы углядеть в обычной товарищеской встрече повод для передачи денег? У Зенита и Уфы в последнее время сложились вполне себе дружеские отношения (Лунёв, Семак), поэтому нет ничего удивительного в том, что они решили провести товарищеский поединок. А денежная стимуляция для победы над Спартаком нужна Уфе не больше, чем Локомотиву. Кстати, красно-белые для уфимцев довольно удобный соперник (3 победы в 6 матчах), поэтому для меня не будет большой неожиданностью очередная победа Уфы.

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 > Вервольф 20 марта 2017, 23:23

      Скоро сам все увидишь, как Уфа ляжет под зенит,
      я имею в виду официальную встречу в ЧР.

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      Рейтинг: +86

      Вервольф > solyh-1962 21 марта 2017, 00:12

      В этом сезоне они уже не встретятся))

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