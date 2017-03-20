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    Мбаппе старается не читать прессу о себе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о том, как он относится к повышенному вниманию к своей персоне. Ранее сообщалось, что «Реал» готов выложить 80 миллионов евро за молодого игрока.

    «Я бы стал говорить, что делаю что-то особенное на поле. Это просто то, что я умею лучше всего. Но в этом нет ничего необыкновенного.

    Считаю, что особенными являются те футболисты, которые забивают по 60 голов за сезон. Таких единицы. В противном случае – это лишь громкие слова. Я просто нахожусь в хорошей форме.

    Я стараюсь не читать прессу, и спокойно относиться к такому вниманию. Я лишь каждое утро встаю и иду на тренировку, как и все остальные. Стараюсь прибавлять изо дня в день, и пока это мне удается делать», – приводит слова Мбаппе FourFourTwo.

    Напомним, что в текущем сезоне 18-летний футболист провел 22 матча во французской Лиге 1, забив в них 12 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 09:32
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