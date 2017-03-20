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Орлов не видит комбинационной игры у лидеров РФПЛ

20 марта 2017, 06:42
6

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что у лидеров российского чемпионата не поставлена комбинационная игра. При этом он выделил «Ростов», отметив среди их недостатков – возрастных игроков.

– Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

– А у «Зенита» поставлена?

– Тоже – нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной командой выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.

– Какие?

– На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них все-таки много возрастных ребят. Плюс – короткая скамейка. Если те же Гацкан и Калачев выпадают, это сразу чувствуется.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ростов Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Possible
1489987245
Орлов ,орлов ....да пох на него пиздит только про свой бомжатник заебал уже старый маразматик
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ПФК ЦСКА Моscow
1489989191
Орлов давно ничего не видит
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ufos73
1489996259
С дикцией кошма, так еще и подслеповат! Анекдот про "блат и сестла", это наверняка про него ))))
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dolf666
1490002681
у меня у одного "Орлов головного мозга"??? я любые его высказывания читаю его унылым голосом((((( как это излечить?
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ijgjr
1490005215
В спартаке напы воодще не видят напарнмков -все сами хотят отличиться это не нормальне куда смотрит тренер
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ijgjr
1490005480
Да почти все команды зависят от одного не говоря уже о двух- это показала игра Краснодар и Ростов - -в этом более менее не зависит Зенит и Рубин
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