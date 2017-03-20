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    Орлов не видит комбинационной игры у лидеров РФПЛ

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что у лидеров российского чемпионата не поставлена комбинационная игра. При этом он выделил «Ростов», отметив среди их недостатков – возрастных игроков.

    – Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

    – А у «Зенита» поставлена?

    – Тоже – нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной командой выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.

    – Какие?

    – На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них все-таки много возрастных ребят. Плюс – короткая скамейка. Если те же Гацкан и Калачев выпадают, это сразу чувствуется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 06:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 13:24

      Да почти все команды зависят от одного не говоря уже о двух- это показала игра Краснодар и Ростов - -в этом более менее не зависит Зенит и Рубин

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 13:20

      В спартаке напы воодще не видят напарнмков -все сами хотят отличиться это не нормальне куда смотрит тренер

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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 марта 2017, 12:38

      у меня у одного "Орлов головного мозга"??? я любые его высказывания читаю его унылым голосом((((( как это излечить?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 марта 2017, 10:50

      С дикцией кошма, так еще и подслеповат!
      Анекдот про "блат и сестла", это наверняка про него ))))

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 марта 2017, 08:53

      Орлов давно ничего не видит

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      Рейтинг: +66

      Possible 20 марта 2017, 08:20

      Орлов ,орлов ....да пох на него пиздит только про свой бомжатник заебал уже старый маразматик

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