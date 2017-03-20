Орлов не видит комбинационной игры у лидеров РФПЛ

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что у лидеров российского чемпионата не поставлена комбинационная игра. При этом он выделил «Ростов», отметив среди их недостатков – возрастных игроков.

– Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

– А у «Зенита» поставлена?

– Тоже – нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной командой выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.

– Какие?

– На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них все-таки много возрастных ребят. Плюс – короткая скамейка. Если те же Гацкан и Калачев выпадают, это сразу чувствуется.