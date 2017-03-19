Агуэро, Яя Туре и Коутиньо выйдут с первых минут в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 29-го ура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо, Сане, Туре, Стерлинг, Сильва, Де Брюйне, Агуэро.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Матип, Клайн, Коутиньо, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Мане, Джан, Милнер.

Игра состоится в Манчестере и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.