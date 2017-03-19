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    Источник: президенты «Реала» и «Манчестер Сити» провели переговоры по трансферу Агуэро

    Руководство «Реала» предприняло шаг в стремлении заполучить нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Как утверждается, президент мадридцев Флорентино Перес провел встречу с президентом «горожан» Халдуном Аль Мубараком. По ходу переговоров испанская сторона предложила несколько вариантов возможной сделки по футболисту, в том числе и включение в трансфер полузащитника Иско.

    Агуэро в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 60 миллионов евро.

    Источник: Francefootball

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    19.03.2017 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 марта 2017, 15:05

      Да блин, ты мешок бабла, Перес, у тебя есть Мората! На хрен тогда вы его возвращали обратно, если не верили в него?! Он очень перспективный игрок! Как он играл в Ювентусе! Вы должны поверить в него и дать побольше игрового времени! Из него вырастит мощный форвард!!!

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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 марта 2017, 11:58

      Да это усиление для Реала(((

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 марта 2017, 11:47

      Хороший трансфер для Реала, и ослабления МанСити. Думаю они не возьмут Иско, а захотят баблом взять.Иско для Сити я считаю усиление.С учётом слухов об уходе Яя Туре)

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