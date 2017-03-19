Источник: президенты «Реала» и «Манчестер Сити» провели переговоры по трансферу Агуэро

Руководство «Реала» предприняло шаг в стремлении заполучить нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Как утверждается, президент мадридцев Флорентино Перес провел встречу с президентом «горожан» Халдуном Аль Мубараком. По ходу переговоров испанская сторона предложила несколько вариантов возможной сделки по футболисту, в том числе и включение в трансфер полузащитника Иско.

Агуэро в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в 60 миллионов евро.