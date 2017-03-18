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    «Манчестер Сити» предложит за Рюдигера 34,5 миллиона

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер входит в трансферные интересы «Манчестер Сити». В рядах команды его хочет видеть лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. По информации источника, сумма возможной сделки может составить 34,5 миллиона евро.

    Отмечается, что скауты «Сити» внимательно следили за 24-летним футболистом на протяжении последних месяцев. Представители англичан намерены провести встречу с агентом немца на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера также очень заинтересован «Челси».

    В нынешнем сезоне игрок принял участие в 26-ти поединках, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.03.2017 14:27
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