«Манчестер Сити» предложит за Рюдигера 34,5 миллиона

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер входит в трансферные интересы «Манчестер Сити». В рядах команды его хочет видеть лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. По информации источника, сумма возможной сделки может составить 34,5 миллиона евро.

Отмечается, что скауты «Сити» внимательно следили за 24-летним футболистом на протяжении последних месяцев. Представители англичан намерены провести встречу с агентом немца на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера также очень заинтересован «Челси».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 26-ти поединках, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.