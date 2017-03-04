«Челси» рассматривает Рюдигера в качестве замены Терри

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер находится в сфере интересов «Челси».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте высоко оценивает 24-летнего футболиста и рассматривает его в качестве замены Джону Терри, который с высокой долей вероятности покинет команду по окончании сезона.

Портал Transfermarkt оценивает Рюдигера в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А немец сьерра-леонского происхождения принял участие в 16-ти матчах. Римский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице.