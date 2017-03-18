Клопп считает, что нет того, кто мог бы работать в «Ливерпуле» лучше него

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что доволен тем, как справляется со своей работой. В турнирной таблице чемпионата Англии его команда занимает четвертое место.

«Я всегда продумываю все альтернативы. Есть ли кто-нибудь, кто мог работать в «Ливерпуле» лучше меня? Если бы я его знал, то уже не был бы здесь. Чувствую, что болельщики доверяют мне. Они считают меня подходящим тренером на эту должность, а мы должны использовать их веру», – сказал Клопп.

Напомним, Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.