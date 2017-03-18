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    Клопп считает, что нет того, кто мог бы работать в «Ливерпуле» лучше него

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что доволен тем, как справляется со своей работой. В турнирной таблице чемпионата Англии его команда занимает четвертое место.

    «Я всегда продумываю все альтернативы. Есть ли кто-нибудь, кто мог работать в «Ливерпуле» лучше меня? Если бы я его знал, то уже не был бы здесь. Чувствую, что болельщики доверяют мне. Они считают меня подходящим тренером на эту должность, а мы должны использовать их веру», – сказал Клопп.

    Напомним, Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.

    Источник: Skysports

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    18.03.2017 11:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 18 марта 2017, 13:01

      В Англии,походу,такое давление идёт на футболистов и тренеров, что даже скромняга Клопп стал сам себя нахваливать. Видать нервы пошаливать стали)

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 марта 2017, 12:26

      Не надо нахваливать Клоппу себя есть Бенитес,который лучше работал с "Ливерпулем"!

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > meiram 18 марта 2017, 13:00

      То были совершенно другие времена

      1
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      Рейтинг: +55

      Vaval > meiram 18 марта 2017, 21:38

      Но сейчас Бенитес в чемпионшипе

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