Депай: я был просто недостаточно хорош для Моуринью

Перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Лион» в зимний трансферный период нападающий Мемфис Депай рассказал о непростых взаимоотношениях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Стороны не сумели найти общий язык, и голландец был вынужден покинуть Манчестер.

«Я не понимал Моуринью, когда играл в составе «Манчестер Юнайтед» под его руководством, но он был боссом. Я был просто недостаточно хорош для него. Ничего страшного. Теперь я смогу продемонстрировать свое мастерство здесь», – сказал Депай в интервью для beINSPORTS.