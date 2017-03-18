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    Депай: я был просто недостаточно хорош для Моуринью

    Перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Лион» в зимний трансферный период нападающий Мемфис Депай рассказал о непростых взаимоотношениях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Стороны не сумели найти общий язык, и голландец был вынужден покинуть Манчестер.

    «Я не понимал Моуринью, когда играл в составе «Манчестер Юнайтед» под его руководством, но он был боссом. Я был просто недостаточно хорош для него. Ничего страшного. Теперь я смогу продемонстрировать свое мастерство здесь», – сказал Депай в интервью для beINSPORTS.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 01:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 18 марта 2017, 11:48

      мауриньо сам себе на уме

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 18 марта 2017, 06:47

      Не достаточно хорош, при этом играя как govn@;)
      Может в Леоне толку будет больше от него;)

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 18 марта 2017, 03:30

      Просто АПЛ не для тебя удачи в Лионе

      1
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