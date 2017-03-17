Иньеста: «Несколько футболистов «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матча»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отдал должное игрокам «Ювентуса» по итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, поделившись возможным рецептом успеха каталонцев в двухматчевом противостоянии с соперниками из Турина.

«Как и все итальянские команды, «Ювентус» здорово играет в обороне. Кроме того, несколько футболистов «Юве» могут в одиночку решить исход любого матча. На каждой позиции у них есть игроки высочайшего уровня. Будет очень сложно, но если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить», – подчеркнул полузащитник «Барселоны».

Первый матч команд состоится 11 апреля в Турине, ответный — 19-го в Барселоне.