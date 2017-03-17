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    Иньеста: «Несколько футболистов «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матча»

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отдал должное игрокам «Ювентуса» по итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, поделившись возможным рецептом успеха каталонцев в двухматчевом противостоянии с соперниками из Турина.

    «Как и все итальянские команды, «Ювентус» здорово играет в обороне. Кроме того, несколько футболистов «Юве» могут в одиночку решить исход любого матча. На каждой позиции у них есть игроки высочайшего уровня. Будет очень сложно, но если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить», – подчеркнул полузащитник «Барселоны».

    Первый матч команд состоится 11 апреля в Турине, ответный — 19-го в Барселоне.

    Источник: УЕФА

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    17.03.2017 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 18 марта 2017, 00:25

      судья-очень сильная сторона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 18 марта 2017, 00:18

      Да любой вратарь может всё порешать, как потянуть, так и завезти.

      0
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