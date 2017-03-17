Конте назвал неправдой информацию, что он хочет иметь больший контроль над трансферами в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что слухи, согласно которым он хочет получить в лондонском клубе большую власть над трансферами, не являются правдой. Напомним, итальянский специалист возглавил синих летом 2016 года.

«Я не понимаю, как вы можете говорить это, потому что это не является правдой. У меня хорошие отношения с клубом, и когда мне что-то нужно, я обращаюсь к клубу, и мы всегда стараемся принять наилучшее решение. Мы всегда это делаем совместно. Всегда тяжело принимать правильное решение, но мы всегда принимаем это решение вместе», – сказал Конте.

На данный момент «Челси» занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, обгоняя ближайшего преследователя на 10 очков.