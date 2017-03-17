Молодежное первенство. «Спартак» в дерби обыграл «Локомотив» и поднялся на второе место

В матче 20-го тура молодежного первенства чемпионата России «Спартак» в гостях оказался сильнее «Локомотива» – 2:1.

Победа в московском дерби позволила «Спартаку» набрать 40 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» расположился на шестой позиции.

Матч между первыми командами состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

Локомотив (мол.) – Спартак (мол.) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бабаев, 43; 0:2 – Ломовицкий, 61; 1:2 – Лысов, 85.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства