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    Молодежное первенство. «Спартак» в дерби обыграл «Локомотив» и поднялся на второе место

    В матче 20-го тура молодежного первенства чемпионата России «Спартак» в гостях оказался сильнее «Локомотива» – 2:1.

    Победа в московском дерби позволила «Спартаку» набрать 40 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» расположился на шестой позиции.

    Матч между первыми командами состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

    Локомотив (мол.) – Спартак (мол.) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бабаев, 43; 0:2 – Ломовицкий, 61; 1:2 – Лысов, 85.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 15:40
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:13

      Молодцы красно белые.

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