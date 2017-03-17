Погба пропустит матч с «Мидлсбро»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму задней поверхности бедра в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который закончился со счетом 1:0, сообщает BBC. Он вынужден будет пропустить несколько ближайших матчей своего клуба, а также не сможет сыграть за сборную Франции в этом месяце.

Напомним, что французам предстоит провести встречу 25 марта против Люксембурга в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Через три дня после этого Франция примет Испанию в товарищеском матче. «Манчестер Юнайтед» сыграет в ближайшее воскресенье с «Мидлсбро» в английской Премьер-лиге.