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    Погба пропустит матч с «Мидлсбро»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму задней поверхности бедра в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который закончился со счетом 1:0, сообщает BBC. Он вынужден будет пропустить несколько ближайших матчей своего клуба, а также не сможет сыграть за сборную Франции в этом месяце.

    Напомним, что французам предстоит провести встречу 25 марта против Люксембурга в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Через три дня после этого Франция примет Испанию в товарищеском матче. «Манчестер Юнайтед» сыграет в ближайшее воскресенье с «Мидлсбро» в английской Премьер-лиге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 06:05
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