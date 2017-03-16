Облак объяснил свою удачу реакцией

Вратарь «Атлетико» Ян Облак рассказал о своих действиях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера», которые позволили сохранить ворота испанской команды сухими.

«Иногда ты делаешь три сейва, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить.

Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», – сказал Облак.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

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