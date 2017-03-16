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    Облак объяснил свою удачу реакцией

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак рассказал о своих действиях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера», которые позволили сохранить ворота испанской команды сухими.

    «Иногда ты делаешь три сейва, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить.

    Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», – сказал Облак.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: УЕФА

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    16.03.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 марта 2017, 09:56

      Просо змей!!! лучший вратарь!

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