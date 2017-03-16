Стоунс считает, что «Манчестер Сити» заслуживал выход в 1/4 Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, англичане вылетели из турнира из-за голов, пропущенных на своем поле.

«Провалили первый тайм, не смогли сыграть на своем уровне. Очень хотели это исправить во второй половине игры, но слабо сыграли при завершении атак и при обороне своих ворот. Сегодня мы были неубедительны и в атаке, и в защите.

Во втором тайме мы были больше похожи на тот «Манчестер Сити», каким нас знают. Нам нужно было забивать. Сейчас тяжело принять это поражение и вылет из Лиги чемпионов. Мы должны были сыграть лучше и заслуживали выхода в четвертьфинал. Тренер предупреждал нас о важности стандартов в Лиге чемпионов. «Реал» недавно забил с двух стандартов и прошел дальше», – сказал футболист.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

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