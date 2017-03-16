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    Стоунс считает, что «Манчестер Сити» заслуживал выход в 1/4 Лиги чемпионов

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, англичане вылетели из турнира из-за голов, пропущенных на своем поле.

    «Провалили первый тайм, не смогли сыграть на своем уровне. Очень хотели это исправить во второй половине игры, но слабо сыграли при завершении атак и при обороне своих ворот. Сегодня мы были неубедительны и в атаке, и в защите.

    Во втором тайме мы были больше похожи на тот «Манчестер Сити», каким нас знают. Нам нужно было забивать. Сейчас тяжело принять это поражение и вылет из Лиги чемпионов. Мы должны были сыграть лучше и заслуживали выхода в четвертьфинал. Тренер предупреждал нас о важности стандартов в Лиге чемпионов. «Реал» недавно забил с двух стандартов и прошел дальше», – сказал футболист.

    Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

    «Будем продолжать учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов

    Источник: BBC

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    16.03.2017 01:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 10:43

      Если бы он заслуживал он бы вышел - а так о чем говорить - вот ПСЖ да заслуживал но судьи не дали об этом можно рассуждать

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 16 марта 2017, 09:38

      Да как заслужили???? У вас состав какой!? Ценики на игроков какие и так сыграть, стыдно. Ладно бы ростов так проиграл да они заслужили и тд тем что бились без мешка денег, но вы с таким составом это нонсенс

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 марта 2017, 09:26

      Самый дорогой защитник в истории АПЛ.Лидер обороны.2 матча 6 пропущенных голов.Закрыл бы рот.

      -2
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 марта 2017, 08:52

      Кто вышел, тот и заслужил

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2017, 08:40

      Если вышел Монако, то значит они больше заслужили выхода в 1/4

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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 марта 2017, 05:13

      Заслуг никаких.

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 16 марта 2017, 03:32

      Если бы заслужил прошел бы в 1/4 ЛЧ.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 марта 2017, 02:28

      Даешь финал Монако . . . ах блин, Порту же вылетел

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