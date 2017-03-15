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    Мутко заявил, что сувенирная продукция ЧМ-2018 появится в течение двух месяцев

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, когда появится сувенирная продукция чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. По словам функционера, это произойдет не позднее середины мая текущего года.

    «ФИФА нас заверяет, что в ближайшие месяц-два появится сувенирная продукция к чемпионату мира. Мы на этом не заработаем, на сувенирной продукции и билетах заработает ФИФА. Мы сейчас их просим, чтобы они немного быстрее действовали», – сказал Мутко.

    Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    15.03.2017 22:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 марта 2017, 14:43

      неприкосновенный

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 марта 2017, 16:29

      Эххххх,будь моя воля ,
      изобразил бы этого Мудько ввиде покемона ,отправил бы эскиз китайцам,
      те бы нашттамповали мильон штучек по рубчику....
      И слава Мудько была бы и деньги инвалидам ,еще и на пивасика бесплатного осталось.....
      ps Чукча : однааако....мечты.

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