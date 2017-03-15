Мутко заявил, что сувенирная продукция ЧМ-2018 появится в течение двух месяцев

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, когда появится сувенирная продукция чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. По словам функционера, это произойдет не позднее середины мая текущего года.

«ФИФА нас заверяет, что в ближайшие месяц-два появится сувенирная продукция к чемпионату мира. Мы на этом не заработаем, на сувенирной продукции и билетах заработает ФИФА. Мы сейчас их просим, чтобы они немного быстрее действовали», – сказал Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону с 14 июня по 15 июля.