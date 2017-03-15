Жардим ждет атакующего футбола в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» обе команды покажут атакующий футбол.

«Я не боюсь таких матчей, а стараюсь извлекать из них максимальную пользу. Я больше опасаюсь, когда мы встречаемся с небольшими клубами, являясь фаворитами. Каждый должен получать удовольствие от таких встреч, как завтрашняя. Если вы увлечены футболом, то, безусловно, должны любить эти вечера.

Думаю, обе команды будут атаковать. Изначально нам надо забивать два мяча, поэтому будем стараться. Игроки соперника очень опасны индивидуально и тоже могут отличиться в любой момент. Поэтому, чтобы пройти в следующий круг, нам все же нужно забивать как минимум трижды.

У обеих команд атака заложена в ДНК, и не думаю, что они изменят своему стилю. Сложно поменять атакующий менталитет футболистов. Завтра должно быть много пространства, много атак и, возможно, много голов», – сказал тренер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован счет 3:5.