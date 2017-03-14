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Комиссия РФС рассмотрит дополнительные материалы по матчу «Амкар» – «Зенит» в случае их получения

14 марта 2017, 19:53
13

Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов отметил, что контрольно-квалификационная комиссия не сумела в полной мере оценить работу главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» Евгения Турбина, так как предоставленных материалов оказалось недостаточно. По его словам, комиссия рассмотрит дополнительные материалы в случае их получения.

«Сегодня состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза. Это абсолютно независимый орган, в функциональные обязанности которого входит оценка качества судейства и инспектирования. Были рассмотрены моменты ряда матчей, в том числе и вызвавшего определенный резонанс поединка «Амкар» – «Зенит».

Члены комиссии посмотрели предоставленные видеоматериалы, по которым полностью оценить качество судейства не представляется возможным. В случае получения дополнительных видеоматериалов РФС совместно с РФПЛ в свою очередь передаст их для рассмотрения в контрольно-квалификационную комиссию. Могу сказать, что эксперты комиссии являются опытными специалистами, которые примут взвешенное решение», – сказал Куликов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Турбин Евгений
Комментарии (13)
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Антибиотик
1489510748
Ага, таких и различных других моментов в чемпионате России за последние годы было много. Но тут же сам Зенит...
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порт
1489511350
Это абсолютно независимый орган ============================ От кого это коммисия РФС независимая? Ну хоть хрень то бы не говорили.
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Heim
1489511569
Да Зенит только ныть, видимо, и умеет. в 2013 после матча с Амкаром все СБГ ныли, что мол Амкар играл в лежачий футбол, тянул время. А когда сами играли в такой же футбол в Еврокубках, то всё в порядке. Двойные стандарты, они такие
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Мары
1489512349
После того как удалили нашего людоедика, я вообще прекратил верить в честное судейство.За Эмануэля кто только не впрягался, но ответ меня просто убил:судейский комитет собраться до следующего тура не успеет.Точка.Финиш. Так что Зениту осталось только в Спортлото написать. Выхлоп тот же.
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monser08
1489513841
Да какой в этом смысл, матч завершён , победитель выявлен, результат не изменится. Зенит сам виноват, с таким составом нужно выигрывать так , что бы не было никаких сомнений, а они сопли на поле жуют. Дайте жёсткого тренера , пол состава нах и начинайте уже играть в футбол, а разборки оставьте для девочек.
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zico2205
1489515977
Судейство начинают разбирать когда это касается богатеньких клубов....Что-то к просьбам провинциалов не особо так напрягаются...А ведь их душат судейством постоянно...Или они уже должны были привыкнуть и не ерепениться....А вот когда Газпром затронули- вот тут сразу же судью признали в СМИ виноватым, хотя еще не было никакого разбирательства...А мы еще говорим , что на Россию Боинг сбитый сразу же повесили...А сами то как ??? Двойные стандарты вошли в норму...И у нас в первую очередь....
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nik33
1489519816
да действительно стоило Зениту проиграть по делу как тут же виноват судья...А когда допускались судейские ошибки в адрес клубов находящихся внизу таблицы-всё было тихо. Так может сразу расставить команды в таблице в соответствии с их бюджетом? Что у Зенита уже и выиграть нельзя?
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Leonid Maлетин
1489520386
дело не в богатых клубах-дело в другом-судейский подход должен быть одинаков для всех а у нас назначаются чемпионы заранее и судьи помогают этому-рыба давно прогнила и в судейском корпусе тоже
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KARAT777
1489523950
Амкар не зря заплатил Нэту, он отработал четко как защитник
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Viktor781
1489524673
Это если он сам сознается. Покайся Турбин! Бог простит!
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