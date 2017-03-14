Комиссия РФС рассмотрит дополнительные материалы по матчу «Амкар» – «Зенит» в случае их получения

Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов отметил, что контрольно-квалификационная комиссия не сумела в полной мере оценить работу главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» Евгения Турбина, так как предоставленных материалов оказалось недостаточно. По его словам, комиссия рассмотрит дополнительные материалы в случае их получения.

«Сегодня состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза. Это абсолютно независимый орган, в функциональные обязанности которого входит оценка качества судейства и инспектирования. Были рассмотрены моменты ряда матчей, в том числе и вызвавшего определенный резонанс поединка «Амкар» – «Зенит».

Члены комиссии посмотрели предоставленные видеоматериалы, по которым полностью оценить качество судейства не представляется возможным. В случае получения дополнительных видеоматериалов РФС совместно с РФПЛ в свою очередь передаст их для рассмотрения в контрольно-квалификационную комиссию. Могу сказать, что эксперты комиссии являются опытными специалистами, которые примут взвешенное решение», – сказал Куликов.