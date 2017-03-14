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    Комиссия РФС рассмотрит дополнительные материалы по матчу «Амкар» – «Зенит» в случае их получения

    Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов отметил, что контрольно-квалификационная комиссия не сумела в полной мере оценить работу главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» Евгения Турбина, так как предоставленных материалов оказалось недостаточно. По его словам, комиссия рассмотрит дополнительные материалы в случае их получения.

    «Сегодня состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза. Это абсолютно независимый орган, в функциональные обязанности которого входит оценка качества судейства и инспектирования. Были рассмотрены моменты ряда матчей, в том числе и вызвавшего определенный резонанс поединка «Амкар» – «Зенит».

    Члены комиссии посмотрели предоставленные видеоматериалы, по которым полностью оценить качество судейства не представляется возможным. В случае получения дополнительных видеоматериалов РФС совместно с РФПЛ в свою очередь передаст их для рассмотрения в контрольно-квалификационную комиссию. Могу сказать, что эксперты комиссии являются опытными специалистами, которые примут взвешенное решение», – сказал Куликов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 19:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 14 марта 2017, 23:51

      Это если он сам сознается. Покайся Турбин! Бог простит!

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 марта 2017, 23:39

      Амкар не зря заплатил Нэту, он отработал четко как защитник

      0
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      Рейтинг: +11

      Leonid Maлетин 14 марта 2017, 22:39

      дело не в богатых клубах-дело в другом-судейский подход должен быть одинаков для всех а у нас назначаются чемпионы заранее и судьи помогают этому-рыба давно прогнила и в судейском корпусе тоже

      1
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      Рейтинг: +62

      nik33 14 марта 2017, 22:30

      да действительно стоило Зениту проиграть по делу как тут же виноват судья...А когда допускались судейские ошибки в адрес клубов находящихся внизу таблицы-всё было тихо. Так может сразу расставить команды в таблице в соответствии с их бюджетом? Что у Зенита уже и выиграть нельзя?

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 марта 2017, 21:26

      Судейство начинают разбирать когда это касается богатеньких клубов....Что-то к просьбам провинциалов не особо так напрягаются...А ведь их душат судейством постоянно...Или они уже должны были привыкнуть и не ерепениться....А вот когда Газпром затронули- вот тут сразу же судью признали в СМИ виноватым, хотя еще не было никакого разбирательства...А мы еще говорим , что на Россию Боинг сбитый сразу же повесили...А сами то как ??? Двойные стандарты вошли в норму...И у нас в первую очередь....

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 14 марта 2017, 20:50

      Да какой в этом смысл, матч завершён , победитель выявлен, результат не изменится. Зенит сам виноват, с таким составом нужно выигрывать так , что бы не было никаких сомнений, а они сопли на поле жуют. Дайте жёсткого тренера , пол состава нах и начинайте уже играть в футбол, а разборки оставьте для девочек.

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > monser08 15 марта 2017, 00:19

      Хрен их выгонишь!!! Кормушка ниху.вая!!! Жёсткая политика нужна начиная с президента клуба и заканчивая тренером.Лучок вялый!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:25

      После того как удалили нашего людоедика, я вообще прекратил верить в честное судейство.За Эмануэля кто только не впрягался, но ответ меня просто убил:судейский комитет собраться до следующего тура не успеет.Точка.Финиш.
      Так что Зениту осталось только в Спортлото написать.
      Выхлоп тот же.

      -2
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      Рейтинг: +24

      Heim 14 марта 2017, 20:12

      Да Зенит только ныть, видимо, и умеет.
      в 2013 после матча с Амкаром все СБГ ныли, что мол Амкар играл в лежачий футбол, тянул время.
      А когда сами играли в такой же футбол в Еврокубках, то всё в порядке. Двойные стандарты, они такие

      0
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      Рейтинг: +6307

      порт 14 марта 2017, 20:09

      Это абсолютно независимый орган
      ============================
      От кого это коммисия РФС независимая? Ну хоть хрень то бы не говорили.

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 марта 2017, 19:59

      Ага, таких и различных других моментов в чемпионате России за последние годы было много. Но тут же сам Зенит...

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