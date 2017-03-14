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    Куртуа: «Игроки «МЮ» очень часто фолили, это в стиле Моуринью»

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа обратил внимание на грязную игру в исполнении футболистов «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Лондонская команда победила соперников, оставшихся вдесятером после удаления Андера Эрреры, с минимальным счетом.

    «Соперники очень часто фолили. Это в стиле Моуринью, однако я думаю, что Эррера своим наказанием расплатился за своих одноклубников. Судья был обязан дать желтую карточку, к несчастью для Эрреры, у него уже была одна.

    Своими нарушениями «Манчестер Юнайтед» пытался на нас повлиять и дестабилизировать, но мы не попались в их ловушку, а играли в свою игру так, как это делаем на протяжении последних шести месяцев», – отметил после матча голкипер «Челси».

    В полуфинале Кубка Англии команда Антонио Конте встретится с соседями из «Тоттенхэма».

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.03.2017 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Garri98 15 марта 2017, 00:42

      Он из вас бельгийских шмар людей сделал, сколько удовольствия он доставил вам болелам, а вы его опускаете,. Это бесследно не проходит. Запомните фарт покинет вас, как игроков, так и болел, вы начнёте падать вниз, до тех пор пока Маур не вернётся в Челси, а этого не будет. Следовательно вы проклятые так же как и Ливепуль.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 марта 2017, 18:23

      Так вот кто слил Моура... Тренер просит играть так, как умеют игроки - если чисто отобрать не могут - фолят, чтобы хоть как-то сохранить баланс

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > panmon 15 марта 2017, 00:46

      Возможно ты прав, это две бельгийские шмары.

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