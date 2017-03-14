Куртуа: «Игроки «МЮ» очень часто фолили, это в стиле Моуринью»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа обратил внимание на грязную игру в исполнении футболистов «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Лондонская команда победила соперников, оставшихся вдесятером после удаления Андера Эрреры, с минимальным счетом.

«Соперники очень часто фолили. Это в стиле Моуринью, однако я думаю, что Эррера своим наказанием расплатился за своих одноклубников. Судья был обязан дать желтую карточку, к несчастью для Эрреры, у него уже была одна.

Своими нарушениями «Манчестер Юнайтед» пытался на нас повлиять и дестабилизировать, но мы не попались в их ловушку, а играли в свою игру так, как это делаем на протяжении последних шести месяцев», – отметил после матча голкипер «Челси».

В полуфинале Кубка Англии команда Антонио Конте встретится с соседями из «Тоттенхэма».